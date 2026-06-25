Vermont se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en prohibir el paraquat, uno de los herbicidas más utilizados, y los legisladores han señalado una posible relación entre este herbicida y la enfermedad de Parkinson.

La prohibición ha tenido una gran acogida entre los defensores de esta causa, que esperan que la iniciativa de Vermont impulse medidas similares en otros estados para prevenir esta enfermedad neurológica que priva a las personas del control de sus movimientos y que afecta a alrededor de un millón de estadounidenses.

«Vermont ha dado el paso para situarse a la vanguardia en este ámbito, y eso es importante porque cambia el rumbo del debate», afirmó Dan Feehan, de la Fundación Michael J. Fox, la mayor organización sin ánimo de lucro del mundo dedicada a financiar la investigación sobre el párkinson. «Ahora, la pregunta es: “¿Será tu estado el último en prohibirlo?”».

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Sin embargo, para algunos agricultores, la prohibición podría suponer una amenaza para sus márgenes de beneficio, ya de por sí reducidos. Los intentos de prohibir el uso del paraquat en otros estados, donde este producto químico se utiliza de forma más intensiva, se han estancado en repetidas ocasiones.

La Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. está revisando actualmente la seguridad del paraquat tras afirmar que no existe una relación clara entre el herbicida y la enfermedad de Parkinson.

Syngenta, una empresa suiza del sector químico que lleva años fabricando paraquat, anunció a principios de este año que dejaría de fabricar y comercializar este producto químico a nivel mundial, aunque también defendió la seguridad del herbicida. Otras empresas siguen comercializándolo.

«A pesar de décadas de investigación y de más de 1 200 estudios epidemiológicos y de laboratorio sobre el paraquat, ningún científico ni médico ha llegado jamás a la conclusión, en un análisis científico revisado por pares, de que el paraquat provoque la enfermedad de Parkinson», afirmó la empresa.

El paraquat se utiliza ampliamente en Estados Unidos, pero está prohibido en China y Europa

Introducido por primera vez en Estados Unidos en 1964, el paraquat se convirtió en un herbicida muy utilizado por los agricultores.

Se trata de una sustancia química extremadamente tóxica que resulta mortal si se ingiere y puede provocar problemas de salud crónicos por contacto. Los trabajadores agrícolas corren un riesgo especial, lo que ha llevado a la EPA a exigir una formación específica para los aplicadores certificados de paraquat. La formación, de aproximadamente una hora de duración, exige que los aplicadores superen un cuestionario de 15 preguntas y debe realizarse cada tres años.

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Se utiliza habitualmente para proteger los cultivos de soja, algodón y maíz, pero también para manzanas y uvas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. En 2018, el USGS informó de que se utilizaron más de 10 millones de libras (4,5 millones de kilogramos) de paraquat en Estados Unidos, concentradas principalmente en el sur, el Medio Oeste y California.

A pesar de su popularidad, decenas de países han prohibido esta sustancia. La Unión Europea y el Reino Unido prohibieron el paraquat en 2007. China prohibió el uso doméstico del paraquat en 2017, al igual que Vietnam y Malasia. Tailandia promulgó una prohibición similar en 2019.

Riesgos para la salud y relación con el Parkinson

Los defensores del uso del paraquat afirman que las malas hierbas absorben rápidamente este producto químico, lo que significa que, si llueve —incluso 30 minutos después de la aplicación—, no se filtrará al suelo. Empresas como Syngenta afirman que el paraquat queda inmovilizado en cuanto entra en contacto con el suelo. Sin embargo, existe desacuerdo sobre sus efectos nocivos, y la comunidad de personas afectadas por el párkinson advierte de que quienes viven cerca de los lugares donde se aplica el paraquat tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad.

Durante años se ha debatido y estudiado ampliamente si es la causa de la enfermedad de Parkinson.

El Dr. Philip Landrigan, epidemiólogo que dirige un programa de salud global en el Boston College y que ha luchado contra la exposición humana a sustancias químicas tóxicas, afirmó que numerosos estudios han demostrado que los factores ambientales, incluida la exposición a pesticidas como el paraquat, pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson.

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La comunidad de personas con Parkinson considera que la prohibición de Vermont supone una victoria importante.

«Por mucho que se le dé vueltas al asunto, no hay ninguna forma segura de utilizar el paraquat», afirmó Ron McConnell, un vecino de Vermont al que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson tras haber estado expuesto a otra sustancia tóxica en su trabajo en 2017. «Esta ley que Vermont acaba de aprobar protege realmente a los agricultores y a los trabajadores agrícolas que lo utilizan».

La prohibición entrará en vigor el 1 de noviembre, pero la ley concede a los agricultores que utilicen paraquat en huertos frutales, cultivos de bayas y frutos pequeños un plazo hasta 2030 para dejar de utilizar este herbicida.

Los agricultores de Vermont se preparan para los cambios

Greg Burtt, propietario de un huerto familiar de manzanos y diputado republicano por Vermont, considera que el paraquat es una «herramienta fundamental» en su explotación.

Afirma que cree que la prohibición pondrá a los agricultores como él en una situación de desventaja competitiva frente a los productores de otros estados, que pueden seguir utilizando el paraquat, que es más económico. Existen herbicidas alternativos, pero algunos agricultores advierten de que estos podrían contener sustancias químicas que, si no se aplican con cuidado, podrían acabar matando la planta. El laboreo mecánico, la rotación de cultivos y el deshierbe manual también son opciones, pero presentan sus propios inconvenientes, entre los que destaca el aumento de los costes de mano de obra.

«Hay una razón por la que se ha convertido en un estándar del sector», afirmó Burtt, que lleva 20 años utilizando el paraquat.

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No le preocupa padecer la enfermedad de Parkinson porque, según su interpretación, los estudios sobre el herbicida no son concluyentes.

«Quiero ser el primero en asegurarme de que sea seguro, porque no quiero morir joven por dedicarme a la agricultura», dijo Burtt. «Y, por eso, si hay alguien que ha tenido que lidiar con estas cuestiones, ese soy yo».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.