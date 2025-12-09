El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump volvió a reiterar su plan de entregar $2,000 a cada estadounidense, un pago que, según afirma, sería financiado con los aranceles implementados para incentivar el regreso de la manufactura al país.

De acuerdo con declaraciones citadas por USA Today, el mandatario sostuvo una reunión de más de dos horas con su gabinete la semana pasada, durante la cual volvió a referirse al supuesto “dividendo” que asegura enviará “en algún momento” de 2026.

“Vamos a dar un buen dividendo a la gente además de reducir la deuda”, afirmó el presidente, señalando además que, tras desembolsar estos fondos, el gobierno podría incluso disminuir los impuestos que pagan los ciudadanos.

“Ya sea que lo eliminemos o simplemente lo mantengamos muy bajo, mucho más bajo de lo que es ahora, no estarán pagando impuestos sobre la renta”, añadió.

Según proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, los ingresos generados por los aranceles podrían superar los 2 billones de dólares. No obstante, hasta el momento no existe un proyecto de ley concreto que respalde el “dividendo” que propone Trump.

Una iniciativa de ese tipo requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Trump anunció sus planes de enviar $2,000 a cada estadounidense en noviembre, a través de su red social Truth Social, donde afirmó que el pago sería para “todos los estadounidenses, excepto quienes tienen ingresos altos”, aunque no precisó cuál sería el umbral de ingresos para quedar excluido.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, escribió Trump en su plataforma al ofrecer el anuncio.