Los $2,000 de los aranceles van, aseguró el presidente estadounidense Donald J. Trump, pero “no será este año”.

La propuesta del mandatario se dio hace una semana como un bono tipo reembolso por la imposición de aranceles, que, según alega, ha hecho a Estados Unidos “el país más rico y respetado del mundo”.

Cuestionado sobre cuándo ocurrirá el supuesto desembolso, Trump, a bordo de Air Force One, dijo a periodistas que “no será este año”.

“Será el próximo año, en algún momento. Es mucho dinero, pero hemos recibido mucho dinero de los aranceles. Los aranceles nos permiten dar dividendos si queremos hacerlo. Ahora, daremos un dividendo y también estaremos reduciendo deuda”, dijo el mandatario, según citan medios como NBC.

El presidente, sin embargo, no pudo precisar qué acciones tomaría si el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloquea la medida: “tendría que hacer otra cosa”, mencionó al respecto. .

Trump anunció la medida a través de su red social Truth Social, donde afirmó que el pago sería para “todos los estadounidenses, excepto quienes tienen ingresos altos”, aunque no precisó cuál sería el umbral de ingresos para quedar excluido.

Al momento no se ha dado a conocer ningún proyecto de ley concreto para otorgar los $2,000.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, escribió Trump en su plataforma Truth Social al ofrecer el anuncio.