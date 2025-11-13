El presidente estadounidense, Donald J. Trump, mantiene sobre la mesa su promesa de entregar $2,000 a cada estadounidense como dividendo derivado de los aranceles.

Así lo afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien en declaraciones que reportó ABC News indicó que el presidente sigue “comprometido” en cumplir esa promesa.

La funcionaria agregó que Trump dio instrucciones a su equipo económico para elaborar una propuesta que permita cumplir con la promesa difundida el pasado domingo a través de su red social, Truth Social.

Las declaraciones de Leavitt se producen luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señalara que no existía una propuesta formal para devolver el dinero a los estadounidenses y que el presidente tampoco le había informado de esa posibilidad.

“El presidente dejó claro que quiere que esto se haga realidad... Así que su equipo de asesores económicos lo está estudiando”, dijo luego Leavitt a los periodistas en la Casa Blanca.

La propuesta de los $2,000 fue presentada por Trump el pasado domingo, cuando afirmó que “¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”.

Aunque la propuesta se encuentra bajo análisis, aún no se han ofrecido detalles sobre cómo se implementaría ni se ha establecido una fecha para concretarla.