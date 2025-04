Equipos de rescate, autoridades locales y miembros de la comunidad en Massachusetts buscan a un niño de 4 años con autismo que cayó al río Merrimack el pasado sábado en horas de la tarde.

El pequeño Azriel López, de origen puertorriqueño, se encontraba pescando junto a su madre y hermanos cerca del Western Canal en la ciudad de Lowell cuando, alrededor de las 5:45 p.m., resbaló y cayó al agua. Se cree que la fuerte corriente lo arrastró rápidamente, lo que ha dificultado las labores de localización.

“Estoy destrozada... él es mi primer hijo, mi primer amorcito... nadie entiende el dolor que yo estoy pasando”, expresó entre lágrimas Carmen Fontanéz, madre del menor, a Telemundo Nueva Inglaterra. “Desde el sábado que pasó el suceso lo estoy buscando y no he dormido ni he comido, porque él es mi hijo, nadie va a entender el dolor de una madre. Yo sé que él está aquí (se da en el pecho) y está en el cielo”.

PUBLICIDAD

“No estén diciendo comentarios negativos, a cualquier mamá le puede pasar esto”, señaló.

Joan López, padre de Azriel, también se dirigió al público para solicitar ayuda: “Ahora mismo necesitamos el apoyo de la comunidad que nos ayude a encontrarlo, así sea el cuerpo. Lo que se ha sacado en cuenta es que él haya flotado y se haya ido río abajo. Entonces, continuaremos la búsqueda más hacia abajo con la fe en Dios y que podamos encontrarlo”.

Las autoridades continúan explorando el cauce del río con equipos especializados, mientras vecinos y voluntarios se han sumado a los esfuerzos con esperanza y solidaridad.