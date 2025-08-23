Ling Long Wei, una exestudiante de la Universidad Estatal de Michigan, recientemente presentó una demanda en contra de la institución educativa y exige una indemnización de $100 millones.

Dentro de la solicitud formal, la mujer, de origen chino, afirmó que fue diagnosticada con cáncer tras estar expuesta a químicos peligrosos durante la temporada en la que realizó su trabajo académico.

El caso fue dado a conocer por el diario “The Independent”, en el que la exalumna reveló que fue asistente de investigación entre 2008 y 2011, mientras cursaba una maestría en horticultura.

Si bien han pasado varios años, Ling Long Wei sostiene en la demanda que su enfermedad se desarrolló debido a que la universidad la expuso a pesticidas y herbicidas sin capacitarla o suministrarle el equipo necesario.

PUBLICIDAD

Por su parte, Maya Greene, la abogada que representa a la exalumna, informó en una rueda de prensa que estudiar en esta institución de educación superior era el sueño de su cliente.

Sumado a esto, la profesional señaló que tan pronto como la mujer ingresó, fue obligada a trabajar como asistente de investigación y a realizar prácticas de campo que requerían visitar terrenos fuera del campus con jornadas de hasta ocho horas.

¿Qué dijo la Universidad de Michigan al respecto?

A pesar de que el diario intentó conocer la versión de la institución educativa, Amber McCann, vocera de la Universidad Estatal de Michigan, se abstuvo de revelar detalles sobre la situación.

La razón detrás de su rechazo a la entrevista se debe principalmente a que el caso se encuentra en pleno litigio. No obstante, aseguró que para la entidad es importante priorizar la salud y seguridad de su comunidad.

Además, destacó que las autoridades educativas proporcionan las capacitaciones requeridas y los equipos de protección necesarios para cuidar a los estudiantes y sus empleados, ya que estas prácticas hacen parte de sus políticas internas.

Pese a ello, la abogada insiste en que su representada no contaba con mascarilla, guantes y overol cuando aplicaba los químicos tóxicos, lo que provocó que Wei desarrollara carcinoma papilar de tiroides.