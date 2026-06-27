Washington. El exaspirante presidencial y exsecretario de Transporte estadounidense Pete Buttigieg denunció este viernes que fue separado de sus dos hijos de cuatro años después de que alguien realizara un reporte anónimo a los servicios sociales por abuso que resultó ser falso.

El político demócrata y abiertamente gay explicó en un artículo en Substack que él y su marido se vieron obligados a pasar 24 horas separados de sus mellizos de cuatro años hasta que la policía completó una entrevista forense de los menores y hasta determinar que la denuncia era falsa.

La Policía estatal de Míchigan y los servicios de protección de menores determinaron que la denuncia anónima era falsa y trabajan para determinar quién fue el autor del ataque contra el político demócrata.

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Buttigieg recordó en su artículo que esto es “lo más feo” que le ha pasado en toda su vida de servicio público y aseguró que la denuncia falsa llegó después de que publicara fotos con su familia en el día del padre y durante la celebraciones del Orgullo LGTBI.

Según el político, la persona denunciante dijo a los servicios de protección de menores que había hablado con una mujer que le había dicho que hace años conoció a Buttigieg y que le contó sobre “actos de violencia inimaginables” y que creía que los niños estaban en peligro.

La policía y los servicios sociales llegaron a la casa del político para llevarse a los niños a la casa de sus abuelos e interrogarlos por separado, como marca el protocolo en estos casos.

Según Buttigieg la policía considera que esta falsa acusación tiene motivaciones políticas y será investigada por la Fiscalía del estado.