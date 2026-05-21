El físico cuántico e ingeniero eléctrico Hal Puthoff, excientífico que trabajó con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés), afirmó este mes que el gobierno de Estados Unidos tendría conocimiento de al menos cuatro supuestas especies extraterrestres diferentes relacionadas con Ovnis estrellados recuperados en operaciones secretas.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el pódcast The Diary of a CEO, conducido por el empresario Steve Bartlett.

Según Puthoff, aunque no tuvo acceso directo a las pruebas, consideró creíbles los testimonios de personas con las que habló durante años y que aseguraban haber participado en programas de recuperación de objetos voladores no identificados.

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“Existen al menos cuatro tipos de vida distintos. No he tenido acceso directo a estos datos, pero creo en las personas con las que he hablado a lo largo de los años”, afirmó.

Las especies mencionadas en testimonios sobre Ovnis

Las afirmaciones de Puthoff coinciden con declaraciones previas del físico Eric Davis, investigador vinculado a proyectos considerados ultrasecretos del Pentágono.

En testimonios anteriores ante el Congreso de Estados Unidos, Davis mencionó cuatro grupos supuestamente asociados con aeronaves no identificadas: los “Grises”, “Nórdicos”, “Reptilianos” e “Insectoides”.

Según esos relatos, los “Grises” son descritos como seres humanoides de baja estatura y grandes ojos negros, popularizados en la cultura ufológica tras el caso de Betty y Barney Hill en la década de 1960.

Los “Nórdicos”, por su parte, suelen representarse como seres altos, rubios y de ojos claros, frecuentemente vinculados al cúmulo estelar de las Pléyades.

Los “Reptilianos” aparecen de manera recurrente en teorías conspirativas que sostienen que estos seres se habrían infiltrado en la sociedad humana, mientras que los “Insectoides” son descritos como criaturas similares a mantis religiosas gigantes.

Puthoff participó en el episodio junto al cineasta Dan Farah, director del documental The Age of Disclosure, recientemente estrenado. La producción reúne testimonios de personal militar, agentes de inteligencia y exfuncionarios del gobierno estadounidense sobre un supuesto encubrimiento de operaciones de recuperación de Ovnis desde la década de 1940.

“Las personas con las que hablé dijeron que se han recuperado docenas de aeronaves no tripuladas solo en Estados Unidos”, dijo Farah durante la entrevista.

Las declaraciones se producen en medio de nuevas discusiones públicas en Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados, luego de la divulgación inicial de archivos relacionados con estos casos.

¿Qué dice el Pentágono?

Pese a las afirmaciones de exfuncionarios e investigadores, el Pentágono mantiene oficialmente que no existe “evidencia verificable” de vida extraterrestre ni de tecnología alienígena en posesión del gobierno estadounidense.

El debate sobre los llamados fenómenos anómalos no identificados ha ganado atención en los últimos años, especialmente tras audiencias en el Congreso y pedidos de mayor transparencia por parte de legisladores estadounidenses.