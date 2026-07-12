Un hombre de Maryland se declaró culpable en un tribunal federal por varios delitos relacionados con la explotación sexual de un menor, incluidos la producción de material de abuso sexual infantil, el engaño de un menor para sostener relaciones sexuales y la posesión y distribución de ese tipo de contenido.

La Fiscalía Federal para el Distrito de Maryland informó que Luis Esteban Borunda, de 67 años y residente de Essex, admitió su responsabilidad en los delitos como parte de un acuerdo de culpabilidad anunciado junto con investigadores de Homeland Security Investigations (HSI), la Policía Estatal de Maryland, el Departamento de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (Army CID) y el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS).

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Borunda sirvió como subsecretario de estado bajo el exgobernador de Maryland Larry Hogan.

De acuerdo con los documentos judiciales, Borunda mantuvo contacto con una víctima de 15 años mediante Snapchat y mensajes de texto entre julio y agosto de 2023. Posteriormente viajó a California, donde se reunió con el adolescente y sostuvo actos sexuales con él. Según la Fiscalía, el acusado utilizó su teléfono celular para grabar un video con contenido sexual explícito de la víctima.

Las autoridades también revelaron que, en agosto de 2023, Borunda comenzó a intercambiar mensajes con una persona que creía era una menor de edad, pero que en realidad era un agente del orden encubierto. La comunicación continuó hasta el 30 de agosto de ese año, cuando fue arrestado tras acudir al lugar donde supuestamente se encontraría con la menor para sostener relaciones sexuales.

Durante la investigación, los agentes encontraron dispositivos electrónicos pertenecientes a Borunda que contenían material de abuso sexual infantil.

Por el cargo de explotación sexual de un menor, Borunda enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una condena máxima de 30 años en una cárcel federal. La sentencia será dictada en una fecha que será determinada por el tribunal.

El caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos creada para combatir la explotación y el abuso sexual infantil mediante la colaboración entre agencias federales, estatales y locales.

La fiscal federal para el Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, reconoció el trabajo realizado por HSI, la Policía Estatal de Maryland, Army CID y NCIS durante la investigación, mientras que la fiscal federal adjunta Maryam Zhuravitsky está a cargo del procesamiento del caso.