El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien aspira a la candidatura para la alcaldía de la ciudad por el Partido Demócrata, acusó a la administración de Donald Trump de interferir en el proceso eleccionario de la ciudad.

Las expresiones de Cuomo, quien renunció a la gobernación en medio de un escándalo en el 2021, se producen a solo semanas para la primaria demócrata y en momentos en que es investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante alegaciones de que mintió al Congreso.

En un nuevo anuncio publicado el miércoles, la campaña de Cuomo aprovechó la investigación como un punto de venta potencial para los votantes, cuestionó la pesquisa en su contra. “¿Por qué? Porque Andrew Cuomo es la última persona que quieren como alcalde", dice el anuncio. “Si Donald Trump no quiere a Andrew Cuomo como alcalde, tú sí”.

PUBLICIDAD

Añadió que Cuomo sería un alcalde que se enfrentaría a los “matones”.

La investigación, confirmada a The Associated Press el martes por una persona familiarizada con el asunto, se centra en la veracidad de las declaraciones que Cuomo hizo al Congreso el año pasado sobre su gestión de la pandemia de COVID-19 cuando se propagó por las residencias de ancianos. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

En otros tiempos, las revelaciones tan cercanas a unas elecciones de que un candidato importante era objeto de una investigación penal podrían significar la perdición política.

Pero mientras que algunos de los oponentes de Cuomo en las primarias demócratas se abalanzaron, acusando al ex gobernador de perjurio durante su testimonio ante el Congreso, otros dijeron que estaban preocupados por lo que caracterizaron como la instrumentalización política de la aplicación de la ley federal.

Recientemente, el Departamento de Justicia inició una investigación contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que se ha enfrentado a Trump en los tribunales civiles, por los trámites relacionados con una casa que ayudó a comprar a un pariente en Virginia. Presentó cargos penales contra un miembro demócrata del Congreso por empujar a los agentes federales mientras detenían al alcalde demócrata de Newark, Nueva Jersey, fuera de un centro de detención de inmigrantes. El Servicio Secreto entrevistó al exdirector del FBI James B. Comey sobre un mensaje crítico con Trump que publicó en las redes sociales.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia de Trump también archivó una causa penal contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, un aliado de Trump en política de inmigración.

Zohran Mamdani, un legislador estatal demócrata que se postula para alcalde, dijo que si bien creía que Cuomo había mentido al Congreso, “no se puede confiar en Donald Trump para perseguir la justicia.”

“Aunque creo que los neoyorquinos deberían rechazar en las urnas al exgobernador caído en desgracia, las acciones de la administración Trump son peligrosas”, dijo Mamdani en un comunicado.

Cuomo cuestionado por la gestión de un informe sobre las muertes en residencias de ancianos

Cuomo, que pregona su liderazgo durante la pandemia de COVID-19 en la campaña electoral, se ha visto perseguido por una directiva estatal de corta duración que impedía temporalmente a las residencias de ancianos negarse a aceptar a pacientes que se recuperaban del virus. La política, destinada a aliviar la saturación de los hospitales, fue revocada tras las críticas de que podría acelerar los brotes del virus en las residencias de ancianos.

En medio del escrutinio, la administración de Cuomo subestimó sustancialmente las muertes en residencias de ancianos en sus informes públicos durante varios meses, alimentando más críticas de que estaba involucrada en un encubrimiento.

Cuomo fue interrogado sobre el tema por un panel del Congreso el año pasado, con el grupo diciendo que tenía pruebas de que Cuomo había revisado, editado y redactado partes de un informe del Departamento de Salud del estado sobre las muertes en hogares de ancianos. Cuomo dijo a la comisión que no había participado en el informe, pero más tarde afirmó que no recordaba haber participado.

PUBLICIDAD

La comisión remitió a Cuomo al Departamento de Justicia del gobierno de Biden para que lo procesara penalmente por las acusaciones de haber mentido al Congreso, pero no se presentaron cargos. Meses más tarde, el representante republicano James Comer, que preside el Comité de Supervisión de la Cámara, volvió a enviar la remisión al Departamento de Justicia después de que Trump asumiera el cargo, emitiendo una declaración diciendo que Cuomo “debe ser procesado”.

El portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, dijo en un correo electrónico que “el gobernador Cuomo testificó verazmente a lo mejor de su recuerdo sobre los acontecimientos de cuatro años antes, y se ofreció a abordar cualquier pregunta de seguimiento del Subcomité - pero desde el principio todo esto fue transparentemente político”.

El Departamento de Justicia ha declinado hacer comentarios. Jeanine Pirro, que ha criticado duramente la respuesta de Cuomo a la pandemia de los asilos de ancianos desde su posición de presentadora de Fox News, fue nombrada recientemente nueva jefa de la oficina del fiscal federal en Washington. Pirro había desafiado sin éxito a Cuomo en 2006 en las elecciones a fiscal general del estado.

La investigación podría no cambiar el voto de mucha gente, según un antiguo dirigente del partido

Basil Smikle, antiguo director ejecutivo del Partido Demócrata del Estado de Nueva York, predijo que la investigación podría no llevar a mucha gente a cambiar su voto.

“Si eres votante de Cuomo, ya te has hecho a la idea de que te parecen bien todas las cosas que hay en su pasado”, dijo. “No sé si esto cambiará mucho las cosas”.

PUBLICIDAD

Eso podría cambiar, sin embargo, dijo, si Cuomo fuera acusado y quedara claro que un caso penal interferiría con su capacidad para servir como alcalde.

Sin embargo, la investigación ha permitido a algunos de los oponentes de Cuomo golpear al exgobernador por, en su opinión, ser insuficientemente crítico con Trump en la campaña electoral.

“Andrew Cuomo cree que puede necesitar un indulto por cometer perjurio, lo que explica sus incesantes besos a Donald Trump”, dijo el interventor de la ciudad, Brad Lander, que se presenta contra Cuomo.

El actual alcalde, Adams, que abandonó las primarias demócratas pero sigue aspirando a un segundo mandato en una línea de voto independiente, dijo a los periodistas el miércoles que no haría comentarios sobre la investigación.

“No voy a hacerle lo que otros me hicieron a mí”, dijo. “Voy a dejar que la investigación siga su curso”.