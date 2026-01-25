Los demócratas exigieron que los agentes federales de inmigración abandonaran Minnesota después de que un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos matara a un hombre en Minneapolis, lo que atrajo a cientos de manifestantes a las frías calles y aumentó las tensiones en una ciudad ya sacudida por otra muerte por disparos semanas antes.

Su familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. Después del tiroteo se formó una multitud enojada y los manifestantes se enfrentaron con los agentes federales, quienes blandieron porras y lanzaron granadas de aturdimiento.

PUBLICIDAD

La Guardia Nacional de Minnesota estaba asistiendo a la policía local bajo la dirección del gobernador Tim Walz, dijeron las autoridades. Las tropas de la Guardia fueron enviadas tanto al lugar del tiroteo como a un edificio federal donde los agentes se han enfrentado a diario con los manifestantes.

La información sobre lo que llevó al tiroteo era limitada, dijo el jefe de policía, Brian O’Hara.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que los agente federales estaban llevando a cabo una operación e hicieron “disparos defensivos” después de que un hombre con una pistola se les acercara y “resistiera violentamente” cuando intentaron desarmarlo.

En los videos de transeúntes del tiroteo que surgieron poco después se ve a Pretti con un teléfono en la mano, pero ninguno parece mostrarlo con un arma visible.

O’Hara dijo que la policía cree que era un “propietario legal de armas con un permiso para portar”.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para “impedir una operación de aplicación de la ley.” Cuestionó por qué estaba armado, pero no ofreció detalles sobre si Pretti sacó el arma o la blandió ante los agentes.

El agente que le disparó es un veterano de ocho años de la Patrulla Fronteriza, dijeron funcionarios federales.

Trump culpa a los demócratas

El presidente intervino en redes sociales arremetiendo contra Walz y el alcalde de Minneapolis.

Compartió imágenes del arma que según funcionarios de inmigración fue recuperada en el lugar y dijo: “¿De qué se trata eso? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE?”.

PUBLICIDAD

Trump, un republicano, dijo que el gobernador y el alcalde demócratas están “incitando a la insurrección, con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York fue una de varios legisladores demócratas que exigieron que las autoridades federales de inmigración abandonaran Minnesota. También instó a los demócratas a negarse a votar para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. “Tenemos la responsabilidad de proteger a los estadounidenses de la tiranía”, afirmó en redes sociales.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo más tarde que los demócratas no votarán a favor de un paquete de gastos que incluya dinero para el DHS, que supervisa el ICE. La declaración de Schumer aumenta la posibilidad de que el gobierno pueda cerrar parcialmente el 30 de enero cuando se agoten los fondos.

Pretti fue asesinado a poco más de una milla de donde un agente del ICE mató a Renee Good, de 37 años, el 7 de enero, lo que provocó protestas generalizadas.

La familia de Pretti emitió un comunicado el sábado por la noche diciendo que están “desconsolados pero también muy enojados” y describieron al fallecido como un alma bondadosa que quería marcar una diferencia en el mundo a través de su trabajo como enfermero.

“Las asquerosas mentiras contadas sobre nuestro hijo por el gobierno son reprobables y repugnantes. Alex claramente no está sosteniendo un arma cuando es atacado por los asesinos cobardes del ICE de Trump. Tiene su celular en su mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada sobre su cabeza mientras intenta proteger a la mujer que el ICE acaba de empujar mientras le rocían gas pimienta,” dijo el comunicado de la familia. “Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre”.

PUBLICIDAD

Un video muestra a los agentes y al hombre abatido

En un video de un testigo obtenido por The Associated Press se oye a los manifestantes soplando silbatos y gritando improperios a los agentes federales en la avenida Nicollet.

Un oficial empuja a una persona que lleva una chaqueta marrón, falda y medias negras y lleva una botella de agua. Esa persona se acerca a un hombre, y los dos se abrazan. El hombre, que lleva una chaqueta marrón y un sombrero negro, parece estar levantando su celular hacia el agente.

El mismo agente empuja al hombre en el pecho y los dos, aún abrazados, caen hacia atrás.

El video cambia a una parte diferente de la calle y luego regresa a los dos individuos separándose. Cambia de enfoque nuevamente y luego muestra a tres agentes rodeando al hombre.

Pronto al menos siete agentes lo rodean. Uno está sobre su espalda, y otro que parece tener un bote en la mano le da un golpe en el pecho. Varios agentes intentan poner los brazos del hombre detrás de su espalda mientras parece resistirse. Mientras tiran de sus brazos, su rostro es brevemente visible. El agente con el bote lo golpea cerca de su cabeza varias veces.

Se oye un disparo, pero con los agentes rodeando al hombre, no está claro de dónde provino. Varios agente retroceden. Se oyen más disparos. Los agentes se alejan, y el hombre yace inmóvil en la calle.

El jefe de policía hizo un llamado a la calma, tanto del público como de las fuerzas del orden federales.

PUBLICIDAD

“Nuestra exigencia hoy es que esas agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige la aplicación efectiva de la ley en este país,” dijo el jefe. “Instamos a todos a permanecer pacíficos”.

Gregory Bovino, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quien ha comandado la campaña de redadas migratorias del gobierno en las grandes ciudades, dijo que el agente que disparó al hombre tenía un extenso entrenamiento como funcionario de seguridad en el campo de tiro y en el uso de fuerza menos letal.

“Este es sólo el último ataque a las fuerzas del orden. En todo el país, los hombres y mujeres del DHS han sido atacados, disparados,” dijo.

Walz dijo que no tenía confianza en los funcionarios federales y que el estado lideraría la investigación sobre el tiroteo.

Pero Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, dijo durante una conferencia de prensa que los oficiales federales impidieron a su agencia acceder a la escena incluso después de que obtuviera una orden judicial firmada.

Las protestas continúan

Las manifestaciones estallaron en varias ciudades del país, incluidas Nueva York, Washington y Los Ángeles.

En Minneapolis, los manifestantes se concentraron en el lugar del tiroteo a pesar del clima peligrosamente frío; por la tarde, lo peor de una ola de frío extremo había pasado, pero la temperatura seguía siendo de -21 grados Celsius (-6 grados Fahrenheit).

Una multitud enojada se reunió después del tiroteo y gritó improperios a los agentes federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a casa. Un agente respondió burlonamente mientras se alejaba, imitando el llanto de un niño. En otros lugares, los agentes empujaron a un manifestante que gritaba hacia un coche. Los manifestantes arrastraron contenedores de basura de los callejones para bloquear las calles, y la gente coreaba “ICE fuera ahora” y “Observar al ICE no es un crimen.”

PUBLICIDAD

Al caer la noche, cientos de personas guardaron luto en silencio junto a un creciente memorial en el lugar del tiroteo. Algunos llevaban carteles que decían “Justicia para Alex Pretti.” Otros coreaban los nombres de Pretti y Good. Una tienda de donas y una tienda de ropa cercanas permanecieron abiertas, ofreciendo a los manifestantes un lugar cálido, así como agua, café y bocadillos.

Caleb Spike dijo que vino de un suburbio cercano para mostrar su apoyo y su frustración. “Parece que cada día sucede algo más loco,” dijo. “Lo que está sucediendo en nuestra comunidad está mal, es nauseabundo, es repugnante”.