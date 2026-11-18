El ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha aceptado comparecer ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, según anunció este miércoles el presidente de ese panel legislativo, el senador republicano Tim Scott.

Scott realizó el anuncio durante una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC, donde dijo que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, también aceptó testificar.

“Ambos estuvieron de acuerdo”, dijo Scott, y anotó que “es de esperar que esto esté listo antes de Navidad”.