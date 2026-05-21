La exmodelo Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr., reveló que fue diagnosticada recientemente con cáncer de mama.

A través de un mensaje en Instagram, Vanessa explicó que el diagnóstico llegó de forma inesperada, pero aseguró que ya se encuentra trabajando junto a su equipo médico en un plan de tratamiento.

“Recientemente me han diagnosticado cáncer de mama. Aunque no es una noticia que alguien espere, estoy trabajando de cerca con mi equipo médico en un plan de tratamiento”, expresó la exnuera del presidente Donald Trump.

“Quiero agradecer a mis médicos por haber realizado un procedimiento a principios de esta semana. Me mantengo enfocada y con esperanza, rodeada del amor y apoyo de mi familia, mis hijos y las personas más cercanas a mí. Gracias por su amabilidad y apoyo; realmente significa más de lo que puedo expresar. Les pido amablemente privacidad mientras me concentro en mi salud y recuperación”, agregó.

Vanessa Trump estuvo casada con Donald Trump Jr. entre 2005 y 2018, con quien tuvo cinco hijos, y actualmente mantiene una relación con el golfista Tiger Woods.