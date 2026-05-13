Los agentes de la Policía del condado de Osceola, en Florida, que eran investigados por la muerte del puertorriqueño Derik Bonet Rodríguez durante un incidente con las autoridades, fueron exonerados de toda culpa, según reportó Telemundo 51 citando a la oficina del alguacil del mencionado condado.

El incidente que cobró la vida del boricua, residente de Kissimmee, ocurrió el 13 de julio de 2025, cuando presuntamente fue visto por agentes caminando de “manera errática” y entrando a una vía transitada por vehículos.

Según la versión oficial, los oficiales intentaron detenerlo, pero este se resistió, por lo que le aplicaron un “taser”.

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Bonet Rodríguez, quien entonces tenía 31 años, murió posteriormente a la intervención. Tras el incidente y pedidos de la familia para que se investigara lo ocurrido, los agentes involucrados fueron puestos bajo pesquisa. Más de 10 meses después, las autoridades determinaron que los oficiales actuaron conforme al protocolo.

Según la investigación, Bonet Rodríguez murió de un “paro cardiaco repentino provocado por estrés fisiológico”. En las cámaras corporales de los agentes que participaron del arresto y posteriormente le aplicaron el “taser”, se escucha a los oficiales decirle: “Pare, pare de resistir. Colabore”. Al boricua también se le escucha decir “sorry” antes de recibir la descarga, aunque los agentes aún no habían logrado colocarle las esposas.

La Policía concluyó que los agentes actuaron dentro de los parámetros establecidos. Los informes toxicológicos presuntamente revelaran que el joven había consumido bebidas alcohólicas y drogas.