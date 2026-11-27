Aunque la primera dama Melania Trump reapareció públicamente junto a su esposo, el presidente Donald Trump, para el tradicional “indulto del pavo” de Acción de Gracias, parece que la situación no anda bien entre el matrimonio.

En momentos en que comentaristas describieron a la esposa de Trump como “reacia” e “irritada”, señalando que su lenguaje corporal hacia el mandatario reflejaba distancia, el biógrafo del presidente, Michael Wolff, asegura que la pareja lleva vidas cada vez más separadas.

En un episodio reciente del podcast de Daily Beast, Wolff y la locutora Joanna Coles analizaron si las ganancias económicas de la primera dama podrían incomodar al jefe de Estado, tras revelarse que esta declaró ingresos por $17 millones vinculados a su exposición en el cargo político.

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Wolff, autor de cuatro libros sobre Trump, entre ellos el éxito de ventas “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump”, calificó la cifra de “extraordinaria”.

Coles, por su lado, señaló entonces lo molesto que suele mostrarse Trump cuando personas obtienen beneficios económicos “gracias a su cercanía con él”, y le preguntó al escritor si el mandatario estaría “resentido de que Melania monetizara su papel de primera dama”.

El origen de los $17 millones de Melania Trump en la Casa Blanca

Pero el biógrafo consideró que ese margen financiero habría sido pactado antes del regreso de la familia a la Casa Blanca.

“Creo que es parte de su acuerdo. Esto es extraordinario. Ser la primera dama de Estados Unidos y que se le permita emprender su propio negocio. Eso es lo que ella vende”, declaró Wolff.

“Estoy seguro de que eso se decidió dentro de la administración. Esto va a hacer feliz a Melania. Le hará ganar algo de dinero. Por cierto, $17 millones el año pasado, en ganancias, declaradas en sus impuestos. Él tuvo que tomar esa decisión”, agregó.

En la declaración financiera de Melania Trump correspondiente al año fiscal 2025, se reveló que ella obtuvo $10.71 millones por su documental “Melania”, estrenado en Amazon Prime, además de más de $6 millones por la venta de NFT (siglas en inglés para token no fungible) y sobre $500,000 por las ventas de sus memorias publicadas en 2024.

Frialdad en la ceremonia del indulto del pavo

Al comentar la participación de la primera dama en la ceremonia del indulto del pavo, Coles afirmó que “se veía furiosa y reacia”.

“Llevaba unas gafas de sol enormes y oscuras, así que no pudimos captar su verdadera expresión, y se escondía entre su pelo. Aun así, parecía irritada por estar allí”, indicó la presentadora.

El “indulto oficial de pavos” es una tradición presidencial que se remonta a 1989, instaurada bajo el mandato del presidente republicano George H. W. Bush.

En esta ocasión, Trump indultó en el jardín sur de la Casa Blanca a dos aves llamadas Freedom y Feathers, nombres elegidos mediante votación pública en línea, en un acto que también contó con la presencia del hijo menor de la pareja, Barron Trump, de 20 años.