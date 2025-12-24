BRISTOL, Pensilvania. Una estruendosa explosión en una residencia de ancianos a las afueras de Filadelfia causó la muerte de al menos dos personas, derrumbó parte del edificio, provocó llamas y dejó a varias personas atrapadas en el interior, informaron las autoridades.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, declaró en una conferencia de prensa varias horas después de la explosión que al menos dos personas habían fallecido.

La explosión ocurrió en el Centro de Salud y Rehabilitación Bristol, en el municipio de Bristol, justo cuando un equipo de servicios públicos se encontraba en el lugar buscando una fuga de gas. Sin embargo, varias horas después, la causa de la explosión y el número de víctimas se desconocían.

PUBLICIDAD

Una columna de humo negro se elevó de la residencia de ancianos mientras personal de emergencia, camiones de bomberos y ambulancias de toda la región acudían al lugar, junto con equipos de movimiento de tierras.

Los funcionarios de gestión de emergencias del condado de Bucks informaron que recibieron el informe de una explosión aproximadamente a las 2:17 p. m. y que una parte del edificio se había derrumbado. Ruth Miller, portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias de Pensilvania, indicó que su agencia había sido informada de que había personas atrapadas en el interior. Willie Tye, quien vive a una cuadra de distancia, dijo que estaba sentado en su casa viendo un partido de baloncesto por televisión cuando escuchó un fuerte “kaboom”.

“Pensé que un avión o algo así había caído sobre mi casa”, dijo Tye.

Se levantó para mirar y vio “fuego por todas partes” y gente escapando del edificio. La explosión parecía haber ocurrido en la cocina de la residencia de ancianos, dijo. Tye dijo que algunas de las personas que viven o trabajan allí no lograron salir.

“Simplemente hay que seguir rezando por ellos”, dijo.

La causa de la explosión no estaba clara.

La compañía local de gas, PECO, informó que sus equipos respondieron a informes de olor a gas en la residencia de ancianos poco después de las 2 p.m.

“Mientras los equipos estaban en el lugar, se produjo una explosión en las instalaciones. Los equipos de PECO cortaron el suministro de gas natural y electricidad para garantizar la seguridad de los socorristas y los residentes locales”, informó la compañía en un comunicado. Nils Hagen-Frederiksen, secretario de prensa de la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania, informó que investigadores de la división de seguridad se dirigían al lugar.

PUBLICIDAD

Hagen-Frederiksen indicó que los socorristas y los funcionarios de gestión de emergencias lo describieron como una explosión de gas, pero que esto no se confirmará hasta que su agencia pueda examinar la escena de cerca.

Musuline Watson, quien afirmó ser auxiliar de enfermería certificada en el centro, declaró a WPVI-TV/ABC 6 que, durante el fin de semana, ella y otras personas presentes percibieron olor a gas, pero “no había calefacción en la habitación, así que no lo consideramos algo”.

El hogar de ancianos de 174 camas se encuentra a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de Filadelfia. Su propietario, Saber Healthcare Group, afirmó estar trabajando con las autoridades locales de emergencia. Hasta hace poco, el centro se conocía como Silver Lake Healthcare Center.

El último informe de inspección estatal del centro se realizó en octubre y el Departamento de Salud de Pensilvania determinó que no cumplía con varias regulaciones estatales. El informe de inspección indicó que el centro no proporcionó planos de planta precisos ni realizó el mantenimiento adecuado de varias escaleras, incluyendo el almacenamiento de varios cubos de pintura y un marco de cama bajo los rellanos.

También indicó que el centro no mantenía extintores portátiles en uno de los tres niveles ni las mamparas de protección contra el humo requeridas, diseñadas para contener el humo en dos plantas. También indicó que no almacenaba adecuadamente los cilindros de oxígeno en dos de las tres plantas.