La expresentadora de noticias Angelynn “Angie” Mock, de 48 años, se declaró culpable del asesinato de su madre, Patricia Mock, poniendo fin a un caso que estremeció a Missouri por la brutalidad del crimen. La mujer ahora enfrenta una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Mock, quien trabajó como presentadora y reportera de Fox 2 St. Louis entre 2011 y 2015, admitió ante un tribunal haber cometido el homicidio ocurrido durante la celebración de Halloween de 2024. Según la investigación, atacó a su madre con un cuchillo y le provocó decenas de heridas mortales dentro de la vivienda familiar.

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El día del crimen, la policía respondió a una llamada de emergencia y encontró a Patricia Mock sin vida en la casa. Poco después, los agentes arrestaron a Angie Mock frente a la residencia, donde presentaba heridas en las manos y manchas de sangre, evidencia que la vinculó con el ataque.

Durante el proceso judicial, la acusada fue sometida a evaluaciones psiquiátricas e incluso llegó a ser declarada incompetente para enfrentar el juicio. Sin embargo, tras recibir tratamiento, fue considerada apta para continuar el caso y finalmente optó por declararse culpable de asesinato en primer grado.

Sentencia en octubre

La jueza fijó la audiencia de sentencia para octubre de 2026, cuando se espera que Mock reciba la pena obligatoria de prisión de por vida sin libertad condicional, contemplada por la legislación de Missouri para este delito.

El caso ha generado gran impacto en Estados Unidos al tratarse de una figura conocida de la televisión local, cuya carrera terminó marcada por un crimen cometido contra su propia madre.