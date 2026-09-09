Facebook se enfrenta a un juicio en Nuevo México por cuestiones relacionadas con la privacidad que surgieron durante las elecciones de 2016, cuando una empresa de consultoría política compró datos de usuarios recopilados de millones de perfiles para generar anuncios personalizados.

Las declaraciones iniciales comenzarán el miércoles en el tribunal estatal de Santa Fe, apenas unas semanas después de que 48 estados de EE. UU. alcanzaran un acuerdo histórico con Meta, que abordaba las preocupaciones sobre la seguridad infantil y las cuestiones de privacidad en las plataformas de la empresa. Florida fue el único otro estado que no firmó el acuerdo, alegando que no era lo suficientemente estricto con el conglomerado de redes sociales.

PUBLICIDAD

«La filtración de datos de Facebook no solo dejó al descubierto información privada, sino que reveló un patrón de tergiversación sobre cómo se recopilaban, compartían y explotaban los datos de los usuarios», afirmó el martes el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, en un comunicado.

Hasta ahora, Nuevo México es el único estado que ha llevado el caso a juicio como parte de su estrategia de actuar por su cuenta para demandar a Meta, propietaria de Facebook e Instagram.

En los documentos judiciales, el Estado sostiene que Facebook no alertó ni protegió a los usuarios de un test de personalidad publicado en la red social que recopiló datos de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook y los vendió a una consultora política, Cambridge Analytica.

Los datos se utilizaron para generar anuncios personalizados durante las elecciones presidenciales de 2016. Entre los clientes de la empresa, ya desaparecida, se encontraba la campaña de Donald Trump de 2016. Facebook obtiene casi la totalidad de sus ingresos de la venta de publicidad.

Se prevé que el juicio dure unas cuatro semanas e incluya una declaración grabada en vídeo del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. La Fiscalía solicita las sanciones civiles máximas previstas en la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México, de hasta 5,000 dólares por infracción, así como una orden judicial para impedir futuras violaciones de los datos de los usuarios.

El estado estima que unos 350,000 habitantes de Nuevo México se vieron afectados por la filtración de datos.

PUBLICIDAD

En agosto, Meta acordó pagar hasta 18,000 millones de dólares para resolver la demanda interestatal relacionada con cuestiones de seguridad infantil. En lo más recóndito del acuerdo, de 130 páginas, los estados acordaron eximir a Meta de cualquier responsabilidad futura relacionada con la violación de la privacidad por parte de Cambridge Analytica, lo que convirtió a Nuevo México en el único estado que decidió seguir adelante con el caso.

A principios de este año, Nuevo México obtuvo un total de 942 millones de dólares de Meta en un juicio a dos fases sobre las medidas de seguridad de la empresa para los menores. El tribunal también ordenó a Meta que implantara nuevas medidas de protección, entre las que se incluyen tecnología de verificación de la edad y límites de tiempo en sus plataformas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.