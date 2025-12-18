El presidente Donald Trump ofreció el miércoles un relato muy positivo de los avances durante su gestión, que estuvo desentonado con la experiencia de los estadounidenses afectados por los precios altos y con la historia que cuentan algunas de las propias estadísticas de su gobierno.

En un discurso desde la Casa Blanca, Trump criticó el historial de su predecesor demócrata y se jactó extensamente de sus logros hasta el momento. No todas esas afirmaciones resultan creíbles.

Entre ellas:

Sobre la inflación

TRUMP: Culpa a los demócratas de haberle dejado un “desastre inflacionario”, “el peor en la historia de nuestro país”, y dijo que ahora los precios del pavo y los huevos han bajado y “todo lo demás está cayendo rápidamente. Y aún no termina. Pero vaya que estamos progresando”.

PUBLICIDAD

LOS HECHOS: Su afirmación de que los precios están cayendo rápidamente no se refleja en los números de inflación, que se encuentran aproximadamente en el mismo nivel que cuando asumió el cargo, después de haber caído significativamente antes del final de la presidencia de Joe Biden. Tampoco es cierto que la era Biden haya dejado al país con su peor inflación de la historia.

El índice de precios al consumidor fue de 3 % en septiembre, la misma tasa que en enero, un ligero aumento respecto al 2.9 % en diciembre, el último mes completo de Biden en el cargo. En una encuesta AP-NORC de este mes, la gran mayoría de los adultos estadounidenses dijeron haber notado precios más altos de lo habitual en alimentos, electricidad y regalos navideños en los últimos meses.

La inflación durante la era Biden alcanzó un pico del 9.1 % en junio de 2022, como consecuencia de interrupciones en la cadena de suministro, posiblemente cantidades excesivas de ayuda gubernamental y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que elevó los costos de alimentos y energía. Los estadounidenses han conocido inflaciones incluso peores y más sostenidas: superiores al 13 % en 1980 durante un período prolongado de aumento de precios. Según algunas estimaciones, la inflación se acercó al 20 % durante la Primera Guerra Mundial.

La inflación había estado disminuyendo durante los primeros meses de la presidencia de Trump, pero volvió a subir después de que el presidente anunciara sus aranceles en abril.

PUBLICIDAD

Sobre la inversión

TRUMP: “Aseguré una inversión récord de 18 billones de dólares en Estados Unidos”.

LOS HECHOS: Trump no ha presentado pruebas de que haya asegurado tal cantidad de inversión interna o extranjera en Estados Unidos. Según declaraciones de diversas empresas, países extranjeros y el propio sitio web de la Casa Blanca, esa cifra parece exagerada, altamente especulativa y mucho más alta que la suma real.

Incluso el sitio web de la Casa Blanca ofrece una cifra mucho menor, 9.6 billones de dólares, y esa cifra parece incluir algunos compromisos de inversión realizados durante la presidencia de Biden.

Trump ha presentado rutinariamente cifras optimistas sobre inversiones sin ofrecer los detalles que las respalden. Cerró algunos términos de inversión durante un viaje en octubre a Japón y Corea del Sur, pero se trata de compromisos a varios años y aún está por verse cuán firmes serán esos acuerdos y otros.

¿Una victoria aplastante?

TRUMP: “Fui elegido por una victoria aplastante, ganando el voto popular y los siete estados clave y todo lo demás, con un mandato para enfrentar un sistema enfermo y corrupto”.

LOS HECHOS: Trump obtuvo una victoria decisiva, pero difícilmente aplastante, sin importar cómo se defina ese término. Trump, quien se convirtió en presidente con 312 votos electorales, ganó menos que el demócrata Barack Obama en 2008 (365) y 2012 (332).

El desempeño electoral de ambos palidece frente a las victorias contundentes de Franklin Roosevelt en 1936, Lyndon Johnson en 1964, Richard Nixon en 1972 y Ronald Reagan en 1984.

Trump sí obtuvo más votos populares que su oponente demócrata, Kamala Harris, pero no la mayoría absoluta. Su victoria en 2024 se encuentra entre las más ajustadas.