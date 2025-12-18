Washington. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles en un discurso televisado a la nación que otorgará a 1,450.000 miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial”, que llamó “dividendo del guerrero” por valor de 1,776 dólares, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país.

“Después de reconstruir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante mi primer mandato (2017-2021), y con las incorporaciones que estamos realizando en este momento, contamos con el ejército más poderoso del mundo”, aseguró Trump en su alocución, destinada a subrayar los logros de su primer año de regreso al poder en un momento de baja popularidad en los sondeos debido al alto coste de la vida en EE.UU.

“Nadie lo merece más que nuestras fuerzas armadas”, dijo Trump, que aseguró que el país registra ahora un número récord de alistamientos, frente a lo que calificó como “una de las peores cifras de reclutamiento en la historia de nuestro Ejército” durante el último año de Gobierno de su predecesor, Joe Biden.

El discurso de Trump llega después de que ayer el republicano elevara aún más la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que bloqueará a todos petroleros sancionados que lleven o traigan crudo del país caribeño.

El presidente estadounidense, que en septiembre ordenó un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas que según él financia Caracas, aseguró ayer que el Ejecutivo venezolano ha robado yacimientos de crudo y activos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

A su vez, Trump ha dicho en los últimos días que EE.UU. pronto comenzará a realizar ataques terrestres sobre grupos narcotraficantes en territorio venezolano, aunque su propia jefa de Gabinete, Susie Wiles, admitió en una entrevista publicada ayer que el mandatario necesitaría de la autorización del Congreso para mover fichas en este sentido.

En todo caso, el magnate neoyorquino no mencionó una sola vez a Venezuela en su discurso de hoy, una alocución de menos de 15 minutos en la que destacó su lucha contra la inmigración, la aplicación de aranceles a otros países o la rebaja de la inflación y la subida de salarios, supuestos logros que repite continuamente en sus intervenciones públicas.