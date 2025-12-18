Washington. El presidente Donald Trump pronunció el miércoles un discurso a la nación con una enorme carga política en el que intentó culpar a los demócratas de los desafíos económicos mientras anunciaba un bono de $1,776 a todos los miembros de las fuerzas armadas para Navidad.

Los comentarios se producen mientras la nación se prepara para celebrar las fiestas navideñas, pero Trump se centró más en las divisiones al interior del país que en un sentido de unidad. Su discurso desde la Casa Blanca fue una repetición de su reciente mensaje que hasta el momento ha sido incapaz de calmar la ansiedad pública en cuanto al elevado costo de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y otros bienes básicos.

Trump ha prometido un auge económico, pero la inflación ha permanecido elevada y el mercado laboral se ha debilitado drásticamente después de que ordenó una serie de impuestos sobre las importaciones de varios países.

El mandatario dejó entrever que su política arancelaria —parcialmente responsable de aumentar los precios al consumidor— financiará un nuevo “dividendo del combatiente” para 1.45 millones de miembros del servicio militar, un pago que podría aliviar algunas tensiones financieras en muchos hogares.

“Los cheques ya están en camino”, afirmó.

Los discursos a la nación en televisión nacional no suelen ser tan partidistas como los actos de campaña, pero Trump ofreció una versión condensada de sus habituales comentarios políticos.

Flanqueado por dos árboles de Navidad y con un retrato de George Washington a sus espaldas , Trump buscó atribuir a su predecesor, Joe Biden, cualquier preocupación sobre la economía.

“Hace once meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”, aseguró Trump. “Estamos a punto de un auge económico, como el que el mundo nunca ha visto”.

Sus deseos navideños llegaron en un momento crucial mientras intenta reconstruir una popularidad que ha ido en declive constante. Según las encuestas públicas, la mayoría de los adultos en Estados Unidos están frustrados con su manejo de la economía ante el aumento de la inflación después de que sus políticas arancelarias provocaron un incremento en los precios y una desaceleración en las contrataciones.

Trump y su partido enfrentan un referéndum sobre su liderazgo durante las elecciones de mitad de período del próximo año, las cuales decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El discurso desde la Casa Blanca fue una oportunidad para que Trump trate de recuperar algo de impulso después de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año plantearon dudas sobre la durabilidad de su coalición.

Trump presentó algunos gráficos para argumentar que la economía se encuentra en una trayectoria ascendente. Hizo afirmaciones sobre el aumento de los ingresos, la disminución de la inflación y la entrada de inversiones al país, al tiempo que, según él, distintos dignatarios extranjeros le han asegurado que “somos el país más atractivo en cualquier parte del mundo”, una declaración que ha repetido frecuentemente en eventos públicos.

Si el argumento parecía familiar, es porque refuerza los argumentos con los que Biden intentó defender sin mucho éxito a la economía de Estados Unidos. Ante la creciente inflación, el expresidente también destacó la envidiable tasa de crecimiento económico del país en comparación con otras naciones.

Pero las cifras duras internalizadas por la población muestran un panorama más complicado de una economía que goza de cierta estabilidad pero que tiene pocas razones para inspirar mucha confianza pública.

El mercado bursátil está en alza, los precios de la gasolina han bajado y las empresas tecnológicas están haciendo grandes apuestas en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la inflación que había ido en descenso después de alcanzar su punto más alto en cuatro décadas durante el mandato de Biden en 2022, ha vuelto a acelerarse después de que Trump anunció una serie de aranceles en abril pasado.

El índice de precios al consumidor está aumentando a una tasa anual del 3%, frente al 2.3% de abril.

La presión sobre la asequibilidad también proviene de un mercado laboral más débil. Las contrataciones mensuales promedian apenas las 17,000 desde el “Día de la Liberación”, cuando Trump anunció impuestos a las importaciones, medidas que suspendió y reajustó varios meses después.

La tasa de desempleo ha alcanzado un 4.6% frente a un 4% en enero.

Trump dijo que los compromisos de inversión para nuevas fábricas impulsarán los empleos de manufactura y que la actividad del consumidor mejorará drásticamente a medida que las personas reciban un mayor reembolso de sus declaraciones fiscales a partir del próximo año.

Aunque enfatizó el estado de la economía, también enfrenta desafíos en otros frentes políticos.

Las deportaciones a gran escala de inmigrantes han resultado impopulares incluso cuando se le ve en términos positivos por frenar los cruces a lo largo de la frontera con México. En términos generales, la población parece no inmutarse ante sus esfuerzos por poner fin a conflictos en distintas partes del mundo y sus ataques a barcos sospechosos de traficar drogas cerca de Venezuela.

Trump intentó culpar a los demócratas del probable aumento en las primas de seguros de salud a medida que expiran los subsidios vinculados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010. Los legisladores demócratas han buscado abordar ese problema, mientras que Trump ha insinuado, sin dar a conocer muchos detalles, que cualquier ayuda gubernamental debería ir directamente a las familias para adquirir un seguro, en lugar de a las aseguradoras.

Aún así, la verdadera prueba de su discurso será si la economía mejora de maneras que eleven la confianza pública y, potencialmente, las probabilidades de su propia coalición en las elecciones del próximo año.

El presidente buscó terminar su discurso en términos positivos, haciendo referencia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a los partidos de fútbol de la Copa del Mundo que se celebrarán en Estados Unidos el próximo año.

Trump hizo un llamado al patriotismo al señalar que 2026 es el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia y cerró su discurso deseando a los espectadores una feliz Navidad y un próspero año nuevo.