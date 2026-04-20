El ex gobernador de Hawai, George R. Ariyoshi, el primer gobernador asiático-americano del país, ha fallecido a los 100 años de edad.

Ariyoshi, demócrata que dirigió el estado de 1973 a 1986, falleció en paz mientras estaba rodeado de su familia el domingo por la noche, según un comunicado emitido el lunes por el actual gobernador, Josh Green.

“El gobernador Ariyoshi dedicó su vida a Hawái con humildad, disciplina y un inquebrantable sentido de la responsabilidad hacia las personas a las que servía”, dijo Green. “Dirigió nuestro estado durante un momento crucial con serena fortaleza e integridad, y su legado como pionero y servidor público perdurará durante generaciones”.

PUBLICIDAD

Ariyoshi fue gobernador durante tres mandatos y accedió al cargo por primera vez en octubre de 1973. Tres años antes había sido elegido vicegobernador, y luego se convirtió en gobernador en funciones cuando el gobernador John Burns enfermó de cáncer.

Ariyoshi ganó el cargo en 1974 y fue reelegido en 1978 y 1982. En la actualidad, los gobernadores de Hawai están sujetos a un límite de dos mandatos. Su carrera política coincidió con el ascenso al poder del Partido Demócrata en Hawai.

Los demócratas arrebataron el control de la Asamblea Legislativa a los republicanos en 1954, año en que Ariyoshi ganó el primero de sus dos mandatos en la Cámara de Representantes Territorial. Obtuvo un escaño en el Senado territorial en 1958, convirtiéndose en senador estatal al año siguiente, cuando Hawaii se convirtió en estado.

Ariyoshi ganó otras tres elecciones al Senado estatal -en 1964, 1966 y 1968- antes de convertirse en vicegobernador.

George Ryoichi Ariyoshi nació el 12 de marzo de 1926 en una vivienda de dos habitaciones cerca del puerto de Honolulu, de padres que emigraron a Hawai desde Japón. Creció en el humilde barrio de Kalihi, cerca del centro de Honolulú.

Su padre, Ryozo, luchador de sumo de la prefectura de Fukuoka, se convirtió en estibador y propietario de una tintorería en Hawai. Su madre, Mitsue, procedía de Kumamoto (Japón).

En su autobiografía de 1997, “Con obligación para con todos”, Ariyoshi contó que creció con un ceceo.

“El hecho de que no tuviéramos dinero no parecía ser una barrera, pero yo tenía una barrera de otro tipo”, escribió, describiendo cómo de mayor quería ser abogado si aprendía a hablar correctamente.

PUBLICIDAD

Tras graduarse en el McKinley High School en 1944, Ariyoshi sirvió como intérprete en el Servicio de Inteligencia Militar del ejército estadounidense en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial.

Tras la guerra, Ariyoshi asistió a la Universidad de Hawai antes de trasladarse a la Universidad Estatal de Michigan, donde se licenció en Historia y Ciencias Políticas en 1949. Ariyoshi se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan en 1952.

Al ir a la escuela en EE.UU. continental, Ariyoshi no tuvo la sensación de ser tratado de forma diferente. “Al contrario, disfrutaba del hecho de que Hawai tuviera ya entonces fama de que personas de distintos orígenes se reunían y vivían en armonía”, escribió en su libro.

Comenzó a ejercer la abogacía en Hawai al año siguiente de licenciarse en Derecho. Ariyoshi se retiró de la práctica privada y renunció a varios cargos directivos en empresas tras ser elegido vicegobernador.

Dijo que en su decisión de optar al puesto influyó el deseo de romper la barrera de las minorías.

“El nuevo estado de Hawai había producido representantes y senadores de Estados Unidos de ascendencia caucásica, china y japonesa, reflejando nuestra diversidad”, escribió. “Pero sólo los caucásicos habían sido gobernadores”.

La etapa de Ariyoshi como gobernador estuvo marcada por la conversión de Hawai en un destino turístico y el auge de la población. “Estaba convencido de que ni nuestras infraestructuras ni nuestro medio ambiente soportarían este ritmo de crecimiento”, escribió.

En 1975, Ariyoshi y su esposa, Jean Hayashi Ariyoshi, asistieron a su primera Conferencia Nacional de Gobernadores en Washington, D.C., donde fueron invitados por el Presidente Gerald Ford a una cena de etiqueta en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Jean Ariyoshi escribió en su libro “Washington Place: A First Lady’s Story”, que mientras la pareja bailaba en la pista, ella se puso de puntillas y le susurró al oído: “Mira a la niña de Wahiawa bailando en la Casa Blanca”.

Él respondió: “Y está bailando con el chico de Kalihi.”

John Waiheʻe, que se convirtió en vicegobernador de Ariyoshi en 1982, fue elegido primer gobernador de ascendencia nativa hawaiana en 1986 con el apoyo de Ariyoshi.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.