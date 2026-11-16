Boston. Freeman Johnson, el mayor de los pocos sobrevivientes que quedaban del ataque a Pearl Harbor, falleció.

Johnson murió el sábado en su hogar en Centerville, Massachusetts. Tenía 106 años, informó una de sus hijas, Diane Johnson.

“Va a ser un Día de Acción de Gracias muy difícil”, expresó Diane Johnson, de 72 años. “Él estará allá arriba con todos sus amigos, su familia y mi mamá”.

Freeman Johnson era uno de los aproximadamente 87,000 militares que se encontraban en la isla de Oahu el 7 de diciembre de 1941, cuando ocurrió el ataque sorpresa de Japón. En ese momento, trabajaba en una caldera del buque USS St. Louis, en la parte inferior de la embarcación.

PUBLICIDAD

Freeman K. Johnson, un superviviente de Pearl Harbor de 106 años, gesticula durante una entrevista, junto a una fotografía suya de permiso en 1943, en su casa el 6 de mayo de 2026, en Centerville, Massachusetts (AP Photo/Charles Krupa).

En una entrevista con The Associated Press en mayo de 2026, Johnson contó que no escuchó ni vio el ataque. Tampoco oyó a sus compañeros disparar los cañones antiaéreos contra los aviones japoneses, durante una acción en la que lograron derribar un avión torpedero.

“Mientras todo ese alboroto ocurría en la cubierta, yo estaba dentro de un tambor de vapor. No podía ver absolutamente nada”, relató Johnson, cuyo puesto a bordo del barco era conocido como fireman (encargado de las calderas).

Incluso cuando el St. Louis se adentró en el océano Pacífico, Johnson sabía poco sobre el ataque. Para cuando subió a cubierta, el crucero ligero ya había logrado evadir submarinos enanos japoneses y había salido a mar abierto sin sufrir daños.

“Estábamos muy lejos en el mar, muy lejos. No se podía ver tierra por ninguna parte. Lo único que veías era océano”, recordó.

Freeman K. Johnson, un superviviente de Pearl Harbor de 106 años, sostiene su matrícula de veterano durante una entrevista en su casa, el 6 de mayo de 2026, en Centerville, Massachusetts (AP Photo/Charles Krupa).

“Yo era simplemente un marinero, un simple tripulante, no era oficial. No te dicen nada si no necesitas saberlo. Y yo no necesitaba saberlo. Así que no te dicen nada”, agregó.

La lista de veteranos sobrevivientes del ataque se había reducido a aproximadamente una docena de nombres tras la muerte, en diciembre de 2025, de Ira “Ike” Schab, quien tenía 105 años.

Aunque Johnson no presenció el ataque a Pearl Harbor, que dejó poco más de 2,400 estadounidenses muertos y provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sí fue testigo de otros momentos históricos del conflicto.

Participó en la puesta en servicio del USS Iowa y recordó los preparativos del acorazado en noviembre de 1943, antes de transportar al presidente Franklin D. Roosevelt a la Conferencia de Teherán, donde se reuniría con el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Josef Stalin.

PUBLICIDAD

La embarcación fue equipada con dos ascensores y una bañera. Además, retiraron todas las municiones y gran parte del combustible para aligerar el peso del barco mientras navegaba por el río Potomac rumbo al encuentro con Roosevelt. Posteriormente, volvieron a cargar el material antes de partir hacia mar abierto.

Johnson también presenció el final de la guerra mientras estaba a bordo del Iowa. Desde el mástil del acorazado observó, a aproximadamente una milla de distancia, la ceremonia de rendición de Japón, celebrada el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri, en la bahía de Tokio.

“Podía ver los barcos acercándose con los infantes de Marina escoltando a los japoneses hasta la embarcación, donde se sentaban alrededor de una mesa”, contó.

“Todo había terminado. Ese era el fin de la guerra. Un grupo de nosotros se reunió y dijo: la guerra terminó. Vámonos a casa”, recordó.

A pesar de la atención que siempre recibió el ataque a Pearl Harbor, Johnson, conocido por su risa estruendosa y su sonrisa traviesa, no lo consideraba uno de los momentos que definieron su vida.

Para él, esos momentos fueron casarse después de la guerra con su esposa, ya fallecida, y tener tres hijas.

Durante años trabajó en un taller de maquinado, luego en una tienda de conveniencia y, finalmente, repartiendo comidas a personas mayores. Se retiró de cada uno de esos empleos; del último, cuando tenía 90 años.

“Pearl Harbor simplemente ocurrió. No puedo decirlo de otra manera”, expresó.