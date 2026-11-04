Nueva York. La corredora de origen salvadoreño Katie Suárez, apuñalada en el cuello mientras entrenaba para correr en el Maratón de Nueva York, falleció el lunes, según informó su madre a los medios locales.

La joven, de 28 años, estaba con soporte vital en el Hospital NYU Langone del condado de Brooklyn, y murió tres días después de su agresión, sin que hasta el momento la policía sepa la razón ni tenga pistas del agresor.

Su madre Yasira Suárez pidió justicia e hizo un llamado a cualquier persona que tenga información que la comparta con la policía, que no cuenta con vídeos de vigilancia que hayan captado lo ocurrido.

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Suárez dijo, además, que quiere que recuerden a su única hija por la persona que era, que celebren su sonrisa y que encuentren consuelo en su dolor, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.

Los investigadores creen que el ataque a Suárez fue aleatorio y no tuvo como objetivo robarle, ya que conservaba su teléfono y otras pertenencias y han ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca al arresto del sospechoso.

“Ella nunca pensó que algo así pudiera sucederle, porque yo siempre le decía: ‘Cariño, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado’, y ella me respondía: ‘Mamá, no me va a pasar nada, mamá, estaré bien, no me va a pasar nada, mamá’”, recordó Suárez.

Su madre dijo, además, que tenía previsto acompañar a su hija ese día a correr, pero no pudo.

Cuando Katie dejó de enviar mensajes a su familia y no llegó a su casa, sus padres salieron a buscarla encontrándola herida.