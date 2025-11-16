NEWARK, Nueva Jersey. Las autoridades de Nueva Jersey investigan la muerte de un niño de 2 años que, según los informes, cayó desde la ventana de un piso 20.

La policía de Newark acudió a un edificio de apartamentos a las 7:00 a. m. del sábado tras recibir un reporte de un niño que había caído de una ventana.

El pequeño fue declarado muerto en el lugar, en un parque público cerca del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, según informó la fiscalía del condado de Essex en un comunicado.

El fiscal del condado, Theodore Stephens, y el director de Seguridad Pública de Newark, Emanuel Miranda, anunciaron que se iniciará una investigación.

No se ha proporcionado más información.