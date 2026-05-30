Una familia de cuatro personas de Massachusetts falleció cuando un autobús chocó contra varios vehículos en Virginia. Se dirigían a una boda con un auto cargado de postres caseros para la celebración.

La boda familiar se llevará a cabo el domingo en Carolina del Sur, pero también será un momento para llorar la pérdida de Dmitri y Ecaterina Doncev y sus dos hijos, Emily y Mark, según informó un familiar el sábado.

“Un hijo, un padre, toda la familia, todos los que eran queridos para nosotros”, dijo Carolina Bublik.

Los Doncev murieron cuando un autobús provocó una colisión en cadena con vehículos que habían reducido la velocidad debido a una zona de obras en la Interestatal 95 en el condado de Stafford, alrededor de las 2:35 a. m. del viernes, informaron las autoridades.

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El autobús impactó una camioneta Suburban, que luego chocó contra un Acura en el que viajaba la familia Doncev, informó la policía. Priscilla Mafalda, de 25 años y residente de Worcester, Massachusetts, viajaba en la camioneta Chevrolet y también falleció.

Otras personas recibieron atención médica por lesiones, incluyendo una que se encontraba en estado crítico, aunque la mayoría fueron dadas de alta, según informó Mary Washington Healthcare.

El conductor del autobús, Jing S. Dong, de 48 años y residente de Staten Island, Nueva York, fue acusado de dos cargos de homicidio involuntario, y es probable que se presenten cargos adicionales, según informó la Policía Estatal de Virginia. Se desconoce si se encuentra bajo custodia o si ya cuenta con un abogado.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) está investigando el accidente, una tarea que durará varios meses y que es independiente del trabajo de la policía estatal. El miembro de la NTSB, Tom Chapman, reveló pocos detalles nuevos, pero afirmó que el autobús circulaba a alta velocidad.

“Parece bastante claro que, si hubo algún frenado, fue mínimo, debido a la velocidad y la gravedad de la colisión”, declaró Chapman.

El autobús, que transportaba pasajeros de Nueva York a Carolina del Norte, era operado por E&P Travel Inc., con sede en Kings Mountain, Carolina del Norte.

Chapman afirmó que el dominio del idioma del conductor formaría parte de la investigación de la NTSB. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, citando a la policía, declaró en redes sociales que Dong, originario de China, no habla inglés.

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Dmitri Doncev, de 45 años, era enfermero y trabajaba en el Holyoke Medical Center. Ecaterina Doncev, de 44 años, era estilista y dedicó varios días a preparar postres para la boda familiar, según Bublik.

Emigraron a Estados Unidos desde Moldavia en 2008 y se establecieron en Greenfield, Massachusetts, añadió.

Dmitri y su hermano Iuri intentaron permanecer juntos mientras viajaban en vehículos separados hacia Carolina del Sur.

“En algún momento se separaron”, dijo Bublik. “Dmitri dijo: ‘Adelántense. Los alcanzo después’”. Fue una gran sorpresa cuando Iuri llegó a casa. Dmitri debería haber llegado casi al mismo tiempo. Cuando su coche no apareció y no contestaba al teléfono, fue cuando la familia empezó a entrar en pánico.