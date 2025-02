Una fuerte depresión llevó a Carlos Peniche, hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino de Arturo Peniche, a perderlo todo en 2015, pasando de una vida de lujos a vivir en la calle.

El galán de telenovelas ha contado en diversas ocasiones que su situación comenzó cuando fue vetado de Televisa y empezó a perder oportunidades laborales. A esto se sumó una desilusión amorosa, lo que lo llevó a refugiarse en el alcohol.

Durante tres años, Carlos vivió sin techo, alimentándose de sobras en restaurantes y sin poder asearse, mientras enfrentaba su dura realidad.

En 2017 se difundieron videos que mostraban su difícil situación, y algunas semanas después de ello, comenzó su proceso de transformación.

Ahora, en una entrevista con “TV Notas”, se dijo orgulloso de haber podido salir adelante y recordó los momentos más oscuros de su vida:

“No me alcanzaba para nada. Puro alcoholito. No ingerí otras sustancias. Ahora puedo preparar un coctelito y no se me antoja. Las decisiones malas son emocionales y el alcohol te las cambia”, expresó.

También compartió que pasó por varios centros de rehabilitación, pero recaía constantemente por no tener trabajo.

“Cuando no aceptas la realidad, no avanzas. Tienes que soltarlo para salir adelante”, reflexionó.

Hoy en día, Carlos luce un aspecto mucho más saludable. Hace ejercicio, presume un físico más atlético y asegura estar en paz consigo mismo.

“Me he sentido maravilloso. Me he comido un chocolate que tiene licor o un pastel envinado y no me aloco por eso. Tuve un cambio real en mi cabeza. De una manera tranquila, sin desesperarme”, afirmó.

Según reveló a la revista, este año tiene proyectos importantes, como una serie basada en su libro “De la calle a la gloria”, donde narra su experiencia, además de su participación en la nueva temporada de “Traición al Mayo”.