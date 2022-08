El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutó en la tarde de hoy, lunes, en su finca de Mar-a-lago, Florida, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue el mismo exmandatario quien confirmó la pesquisa en su propiedad a la cadena de televisión CNN por un extenso comunicado de prensa.

Según The Associated Press, las circunstancias del registro no están claras por el momento. Mientras, los portavoces del FBI y del Departamento de Justicia federal no devolvieron los mensajes enviados al medio en busca de comentarios.

“Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, dijo Trump en su comunicado.

El Departamento de Justicia federal ha estado investigando el hallazgo de cajas con información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago una vez concluida la presidencia de Trump. No está claro si el registro del FBI está relacionado con esa investigación.

El allanamiento se produce al tiempo que se intensifica en Washington, D.C. una investigación separada relacionada con los intentos de los aliados de Trump de revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal.