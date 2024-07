El FBI registró el martes la casa de Long Island de una antigua ayudante de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

La ex colaboradora, Linda Sun, no ha sido acusada de ningún delito, y un portavoz del FBI declinó dar detalles más allá de confirmar que los agentes “llevaron a cabo una actividad policial autorizada por los tribunales en Manhasset”.

Sun y su marido, Chris Hu, comparten una casa de 3.5 millones de dólares en una comunidad cerrada de Long Island llamada Stone Hill. The New York Times fue el primero en informar del registro. Ni Sun ni Hu devolvieron los mensajes de voz en busca de comentarios de Associated Press el miércoles. La pareja compró la casa en 2021. A principios de este año, colocaron la casa en un fideicomiso, muestran los registros.

Sun trabajó en el gobierno estatal durante casi 15 años, primero como jefa de personal de un legislador estatal, luego ocupó cargos en la administración del exgobernador Andrew Cuomo y finalmente se desempeñó como subjefa de personal de Hochul, según su perfil de LinkedIn.

En noviembre de 2022 pasó a trabajar en el Departamento de Trabajo de Nueva York, donde ocupó el cargo de comisionada adjunta para el desarrollo estratégico de negocios, pero dejó ese puesto apenas unos meses después, en marzo de 2023, según el perfil.

Una persona familiarizada con las circunstancias de su salida dijo que fue despedida después de que se descubrieran pruebas de mala conducta. El asunto fue remitido a las fuerzas de seguridad en ese momento, según la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente asuntos de personal. La persona se negó a detallar la naturaleza de la supuesta mala conducta.

La oficina de Hochul declinó hacer comentarios sobre la investigación del FBI.

Después de dejar el gobierno estatal, Sun fue a trabajar como directora de campaña para el demócrata Austin Cheng, en una carrera sin éxito para el Congreso en Long Island. Cheng no devolvió inmediatamente un correo electrónico en busca de comentarios.

Un portavoz de la oficina del fiscal de EE.UU. en Brooklyn, que cubre Long Island, también se negó a comentar.