El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) publicó este jueves dos imágenes de una persona de interés en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

Imagen publicada por el FBI de una persona de interés en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Imagen publicada por el FBI de una persona de interés en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. (FBI)
Imagen publicada por el FBI de una persona de interés en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Imagen publicada por el FBI de una persona de interés en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. (FBI)

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece vídeo tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.

Relacionadas

  1. “Lo diste todo, amigo”: JD Vance dedica emotivo mensaje a Charlie Kirk tras su asesinato

  2. Presunto asesino de Charlie Kirk podría tener “edad universitaria”

  3. El mensaje de la esposa de Charlie Kirk horas antes de su asesinato conmueve en redes

  4. Charlie Kirk: la cara joven del movimiento MAGA dispuesta a debatir a sus oponentes

  5. FBI pide ayuda ciudadana para dar con el asesino de Charlie Kirk

  6. FOTOS: Lo que se sabe del trágico asesinato de Charlie Kirk

  7. ¿Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en una universidad de Utah?

Las autoridades que investigan el asesinato informaron más temprano que tienen “buenas imágenes” del supuesto autor del disparo, que creen que podría tener “edad universitaria”, y anunciaron que hallaron el rifle que presuntamente usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente Donald Trump.

Los investigadores también explicaron que el asesino se desplazó por el techo de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

¿Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en una universidad de Utah?
15 Fotos
Fue un aliado cercano del presidente Donald Trump.