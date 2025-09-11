El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) publicó este jueves dos imágenes de una persona de interés en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

Imagen publicada por el FBI de una persona de interés en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. ( FBI )

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece vídeo tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.

Las autoridades que investigan el asesinato informaron más temprano que tienen “buenas imágenes” del supuesto autor del disparo, que creen que podría tener “edad universitaria”, y anunciaron que hallaron el rifle que presuntamente usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente Donald Trump.

Los investigadores también explicaron que el asesino se desplazó por el techo de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.