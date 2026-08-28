La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) amplió el retiro voluntario de 54,648 libras de arroz blanco jazmín orgánico de la marca Lundberg Family Farms, tras detectar un posible riesgo de contaminación con materiales extraños.

La medida afecta 27,324 paquetes de 32 onzas distribuidos en varios estados del país, incluidos Florida, California, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Washington y Wisconsin, entre otros. El arroz fue vendido en cadenas como Walmart, Target, Wegmans, Giant e Hy-Vee.

¿Cómo identificar el producto retirado?

Los consumidores deben revisar si tienen en casa alguno de los siguientes paquetes:

Marca

Lundberg Organic Jasmine White Rice

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Presentación

32 onzas (2 libras)

Código UPC

073416040281

Lotes

260201MA y 260202MA

Consumir antes de

1 y 2 de febrero de 2027

La FDA indicó que el retiro corresponde únicamente a este producto y no incluye otras variedades de arroz de la misma empresa.

¿Cuál es el riesgo?

Aunque las autoridades no han especificado qué tipo de material extraño podría estar presente, la FDA clasificó el retiro como Clase II, una categoría que significa que el consumo del producto podría provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque el riesgo de consecuencias graves es bajo.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con este arroz.

Qué deben hacer los consumidores

La recomendación oficial es no consumir el arroz si coincide con los códigos retirados. Los clientes deben desechar el producto o devolverlo a la tienda donde fue comprado para solicitar un reembolso, según las políticas del establecimiento.