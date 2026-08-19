Varios integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal estadounidense apuntaron en su última reunión de política monetaria de julio que probablemente sea necesario incrementar los tipos de interés si la inflación, actualmente por encima del 3 %, no disminuye pronto, según muestran las minutas del encuentro publicadas este miércoles.

“Muchos participantes estimaron que probablemente sería necesario endurecer la política monetaria si la inflación no disminuye”, indican las actas de la reunión celebrada los pasados 38 y 29 de julio.

A su vez, el registro del encuentro, en el que se decidió mantener sin cambios los tipos en el 3.5-3.75 %, muestra la contrariedad de algunos de los 19 integrantes del FOMC con respecto a la actual política del organismo.

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“Algunos participantes comentaron que las condiciones financieras podrían no ser lo suficientemente restrictivas en la actualidad como para facilitar el retorno de la inflación al 2 %“, apunta el texto en este sentido.

De los 12 miembros del FOMC con derecho a voto, nueve votaron a favor de mantener sin cambios el precio del dinero, mientras que tres -los presidentes de las Reservas Federales de Cleveland, Mineápolis y Dallas, Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan - abogaron por incrementar las tasas en un cuarto de punto.

A su vez, las minutas indican que muchos de los miembros del órgano son conscientes de que los mercados están anticipando una subida del referencial a corto plazo.

A ese respecto, muchos integrantes del FOMC destacaron “que las condiciones financieras se habían endurecido durante el periodo entre reuniones (la anterior fue a final de junio) y que esta evolución reflejaba, en parte, el fuerte crecimiento económico y las expectativas del mercado de que el Comité adoptaría una postura de política más restrictiva en breve”.

Los inversores aguardan estos días con especial afán las actas de las reuniones de política monetaria de la Fed tras la llegada a la presidencia del banco central de Kevin Warsh en mayo.

En un momento marcado por una inflación que en julio alcanzó el 3.4 % interanual y se mantiene alta en parte por los efectos de la guerra contra Irán, Warsh aboga por hacer más escuetas las comunicaciones de la Reserva Federal, especialmente en lo que se refiere a ofrecer pistas sobre futuras decisiones de política monetaria, para hacer que los mercados actúen con mayor autonomía.