Honolulu. Un turista que provocó indignación generalizada en Hawái luego de que un testigo lo grabara lanzándole una roca del tamaño de un coco a “Lani”, una querida foca monje hawaiana en peligro de extinción frente a una playa de Maui, fue arrestado el miércoles por agentes federales.

Igor Mykhaylovych Lytvynchuk, de 38 años y residente de Covington, Washington, enfrenta cargos por acosar a un animal protegido, informó la oficina del fiscal federal en Honolulu. Además, indicó que agentes especiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica lo arrestaron cerca de Seattle. Tenía previsto comparecer el jueves ante el Tribunal Federal de Distrito en Seattle.

PUBLICIDAD

En el expediente judicial no aparecía ningún abogado, y una persona que contestó el teléfono de un número asociado con Lytvynchuk declinó comentar.

La semana pasada, un oficial del Departamento estatal de Tierras y Recursos Naturales investigó una denuncia de acoso a una foca monje hawaiana en Lahaina, la comunidad que quedó mayormente destruida por un mortal incendio forestal en 2023. Un testigo mostró al oficial un video de la foca nadando en aguas poco profundas mientras un hombre observaba desde la orilla.

“En el video grabado con celular, se puede ver al hombre sosteniendo una gran roca con una mano, apuntando y lanzándola directamente hacia la foca monje”, dijeron los fiscales en una denuncia criminal. La roca, descrita por un testigo como del tamaño de un coco, apenas falló en impactar la cabeza del animal, pero provocó que “cambiara abruptamente su comportamiento”, según la querella.

“En el video grabado con celular, se puede ver al hombre sosteniendo una gran roca con una mano, apuntando y lanzándola directamente hacia la foca monje”, dijeron los fiscales en una denuncia criminal. ( U.S. Attorney's Office, District of Hawaii )

Cuando un testigo confrontó al hombre, este respondió que “no le importaba” y que era “lo suficientemente rico” como para pagar cualquier multa, según la denuncia.

El alcalde de Maui, Richard Bissen, dijo que los cargos envían un mensaje claro de que no se tolerará la crueldad contra la fauna protegida. Señaló que el regreso de Lani tras los incendios forestales trajo un sentido de sanación y esperanza durante un momento difícil.

“Lani es un recordatorio de que la humanidad y el instinto de proteger lo vulnerable siguen siendo valores en torno a los cuales las personas pueden unirse”, expresó Bissen en un comunicado enviado por correo electrónico.

El alcalde añadió que llamó al fiscal federal en Honolulu para abogar por el procesamiento del caso.

Lytvynchuk enfrenta cargos por acosar e intentar acosar a una foca monje hawaiana en peligro de extinción.

Las focas monje hawaianas son una especie críticamente amenazada. Solo quedan unas 1,600 en estado salvaje.

Si es hallado culpable, Lytvynchuk podría enfrentar hasta un año de prisión por cada cargo. También podría recibir una multa de hasta $50,000 bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción y otra de hasta $20,000 bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.