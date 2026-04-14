En un esfuerzo sin precedentes por fortalecer los lazos de colaboración científica entre Puerto Rico y el Estado de Hawái, la Universidad de Puerto Rico en Ponce (UPR-Ponce) inició recientemente un proyecto de investigación interdisciplinario para apoyar estrategias de manejo responsable de poblaciones del coquí común (Eleutherodactylus coquí) en la isla de Oʻahu.

El coquí es una especie endémica de Puerto Rico, protegida y reconocida como símbolo nacional. Sin embargo, en Hawái se considera una especie invasora.

El rector interino de la UPR-Ponce, Dr. Eliezer Barrios Colón, se expresó en total apoyo a esta investigación y explicó que el proyecto es subvencionado por el Hawai‘i Invasive Species Council (HISC) en colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (UPRM). Ambas unidades (UPR-Ponce y UPR-Mayagüez) recibieron una subvención de $85,000 para realizar esta investigación.

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Los científicos a cargo del proyecto, el Dr. Alejandro Ríos Franceschi (UPR-Ponce) y el Dr. José A. Carmona Negrón (UPR-Mayagüez), comparten raíces comunes al ser naturales del municipio montañoso de Utuado.

Puente académico desde Utuado

El doctor Alejandro Ríos Franceschi, ecólogo y profesor en UPR-Ponce, lidera esta propuesta que une ciencia, sensibilidad ambiental y cooperación internacional. A su lado colabora el doctor José A. Carmona Negrón, químico de UPR-Mayagüez, quien aporta su peritaje en compuestos naturales y química orgánica.

“Este proyecto es un ejemplo de cómo la ciencia puede unir comunidades, culturas y prioridades ecológicas. Se enfoca en apoyar a las agencias estatales hawaianas en el diseño y evaluación de estrategias de control sostenibles, seguras y basadas en la mejor ciencia disponible”, explicó el Dr. Ríos Franceschi.

Investigación con respeto ecológico

Las estrategias que se están evaluando incluyen el uso de compuestos naturales, el desarrollo de métodos reproductivos no invasivos y el estudio del impacto de estos compuestos en la vegetación. Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación estrecha con entidades gubernamentales como el Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái (DLNR) y el HISC.

Además de colaborar con agencias de conservación en Hawái para entender el comportamiento del coquí en entornos insulares, los científicos puertorriqueños también están abordando problemas similares en su archipiélago natal.

Como parte del proyecto, se realizan pruebas preliminares en Puerto Rico, utilizando la rana cubana (Osteopilus septentrionalis), una especie invasora local. Esta estrategia permite probar herramientas de manejo con menor riesgo, generar datos locales y aportar simultáneamente a la conservación insular en múltiples contextos geográficos.

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“Una parte importante de nuestro trabajo se realiza en Puerto Rico, bajo condiciones controladas en laboratorios de UPR-Ponce y UPR-Mayagüez, para garantizar que cualquier solución propuesta sea ética, efectiva y ambientalmente segura”, señaló el Dr. Carmona Negrón.

Foro internacional

Este proyecto posiciona a la UPR-Ponce como un centro emergente de investigación aplicada en conservación, ecología y control biológico.

“La colaboración con UPR-Mayagüez, así como con las agencias hawaianas, refuerza la capacidad científica de Puerto Rico y demuestra el potencial de sus investigadores en el escenario internacional”, se indicó.

Tanto el Dr. Ríos Franceschi, como el Dr. Carmona Negrón resaltan la importancia de respetar los valores culturales y ecológicos de Hawái y de Puerto Rico.

“El coquí es parte de nuestra identidad, y abordamos este trabajo con una profunda responsabilidad ética y científica. Este proyecto se centra en el entendimiento ecológico de especies invasoras, en particular el coquí común en Hawái, promoviendo estrategias de manejo adaptativo fundamentadas en la ciencia, la conservación y la colaboración internacional. Nuestro trabajo busca generar conocimiento aplicable y soluciones sostenibles a través del respeto por los ecosistemas tanto en Puerto Rico como en las islas del Pacífico”, concluyó Ríos Franceschi.