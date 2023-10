LOS ÁNGELES. El conductor de 22 años de un BMW que atropelló y mató a cuatro estudiantes de la Universidad Pepperdine en Malibú ha sido arrestado durante una pesquisa por asesinato, en relación con el accidente, y se le impuso una fianza de 8 millones de dólares, dijeron las autoridades el miércoles.

El hombre debía comparecer ante el tribunal el miércoles, un día después de ser arrestado, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado. El hombre fue detenido tras el accidente del 17 de octubre, pero quedó en libertad un día después mientras los investigadores reunían pruebas, según el comunicado.

Las universitarias caminaban por la pintoresca autopista de la Costa del Pacífico a las 8:30 pm en Malibú, a pocos kilómetros de la universidad cristiana, cuando el conductor perdió el control y chocó lateralmente con al menos tres vehículos estacionados, antes de estrellarse contra ellos y atropellar a otras dos personas, según las autoridades. Las cuatro mujeres fueron declaradas muertas y las otras dos fueron trasladadas a un hospital con heridas.

“El Departamento del Sheriff está trabajando sin descanso para garantizar que se haga justicia a las familias de las víctimas”, dice el comunicado.

El departamento del sheriff no ha decidido si se presentan cargos penales, sino que envió los casos que está investigando a la oficina del fiscal del distrito para que tome una decisión. La oficina del fiscal de distrito no respondió inmediatamente a las preguntas sobre el hombre y no se supo de inmediato si tenía un abogado. El departamento dijo que no tenía más información que dar a conocer.

Pepperdine identificó a los asesinados como Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir y Deslyn Williams, todos ellos estudiantes de último curso del Seaver College of Liberal Arts.

Weir era de Filadelfia, mientras que Rolston, de Los Ángeles, y Stewart, de Nueva York, según CBS Los Ángeles. Williams era de un suburbio de Atlanta y estudiaba veterinaria.

El rector Jay Brewster, en un servicio de oración celebrado la semana pasada en la universidad, los calificó de “luces brillantes con promesas y aspiraciones”.