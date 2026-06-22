Los últimos ocho pasajeros estadounidenses que pasaron 42 días en una unidad especializada de cuarentena de un hospital tras haber estado expuestos a un brote inusual de hantavirus en un crucero, en el que fallecieron tres personas, han abandonado el centro de Nebraska.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU. confirmaron el lunes el fin de la cuarentena.

“Gracias a la estrecha colaboración entre los socios federales, estatales y locales, el HHS contribuyó a proteger a la población estadounidense, a contener los posibles riesgos y a llevar esta iniciativa de respuesta a buen puerto”, afirmó la portavoz del HHS, Emily Hilliard, en un correo electrónico.

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A principios del mes pasado se evacuó a más de 120 personas del MV Hondius en las Islas Canarias (España) —entre ellas, los 18 estadounidenses que acabaron en la Unidad Nacional de Cuarentena de Omaha—, aunque la mayoría procedía de otros países.

29 Fotos En operativo de desembarco realizado en las Islas Canarias, en España.

Además de las personas evacuadas por las autoridades sanitarias, que llevaban trajes de protección completos, al menos otros 30 pasajeros habían abandonado el barco antes de que se detectara el brote. Entre ellos se encontraban siete estadounidenses, a quienes se les permitió permanecer en sus hogares para vigilar si presentaban algún síntoma. Cuando el barco atracó finalmente en los Países Bajos, había a bordo 25 miembros de la tripulación y dos miembros del personal médico que tuvieron que someterse a cuarentena.

La Organización Mundial de la Salud no respondió de inmediato el lunes a las preguntas sobre la situación del resto de personas que tuvieron que someterse a cuarentena en todo el mundo. Se identificaron un total de 13 casos del virus, incluidos los tres fallecidos, entre las personas que se encontraban a bordo del barco.

La mayoría de los estadounidenses regresaron a casa

Una de las pasajeras estadounidenses, Angela Perryman, había permanecido retenida contra su voluntad y en contra de la recomendación de un experto médico del Gobierno. En una entrevista concedida el lunes, afirmó que se había comunicado a los pasajeros que el periodo de seguimiento de la cuarentena finalizaba el domingo a las 14:00 horas. Ella partió en un vuelo esa misma tarde. Según dijo, otros pasajeros volaban el lunes.

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“Estuvimos encerrados en nuestras habitaciones hasta las 1:55. Y a las 2 en punto, “Vale, pues, salid todos y marchaos a casa”“, dijo Perryman desde su casa de Florida.

Algunos pasaron la noche en otros lugares de Omaha, pero Perryman insistió en coger un vuelo de vuelta a casa esa misma noche. Según ella, el Gobierno se hizo cargo de los gastos de los vuelos.

Siete de los últimos pacientes que quedaban permanecían allí de forma voluntaria, pero Perryman se vio obligado a quedarse como consecuencia de una polémica orden de cuarentena que incluso algunos responsables sanitarios consideraban innecesaria.

Perryman y otras siete personas pasaron seis semanas en la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Ese periodo de seguimiento se estableció porque, en brotes anteriores, los síntomas del hantavirus habían tardado hasta 42 días en aparecer. No se informó de que ninguno de ellos hubiera desarrollado la enfermedad. Los siete permanecieron allí de forma voluntaria, pero Perryman se vio obligado a quedarse como consecuencia de la controvertida orden de cuarentena.

A otras diez personas que se encontraban en el centro se les permitió salir antes, en virtud de un acuerdo según el cual serían objeto de una estrecha vigilancia en sus respectivos estados de residencia.

Se ha producido un brote en un pequeño crucero

Los pasajeros viajaban a bordo de un crucero neerlandés, el MV Hondius, que navegaba por el Atlántico Sur y que se convirtió en el escenario de un brote de hantavirus que se cobró la vida de tres personas, entre ellas una pareja neerlandesa que, según las autoridades sanitarias, fue la primera en exponerse al virus durante su visita a Sudamérica.

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Los hantavirus suelen transmitirse cuando las personas inhalan residuos contaminados con excrementos de roedores, pero el hantavirus que provocó el brote, denominado «virus de los Andes», podría transmitirse entre personas en casos excepcionales, según afirman las autoridades sanitarias.

En el barco viajaban unos 25 estadounidenses, entre ellos unos siete que desembarcaron en abril y 18 que permanecieron a bordo. El 11 de mayo, 16 de ellos fueron evacuados a la unidad de cuarentena de Nebraska, en Omaha, y otros dos estadounidenses se unieron a ellos unos días más tarde.

Los pasajeros que se alojaron en Omaha disfrutaron de la hospitalidad de Nebraska

Durante la estancia de los pasajeros, los restaurantes y food trucks locales de Omaha les llevaban comidas especiales para que las disfrutaran casi a diario. Además, las enfermeras iban a veces a Starbucks para traerles algunas de las bebidas favoritas de los pasajeros.

Las habitaciones en las que se alojaron son como habitaciones de hotel, equipadas con un escritorio, televisión, conexión a Internet y máquinas de ejercicio para que los pasajeros puedan pasar el rato.

Uno de los pasajeros, Jake Rosmarin, publicó el lunes por la mañana un vídeo titulado «Por fin vuelvo a casa», en el que se le veía saliendo de su habitación en el centro de cuarentena, cargando con dos maletas y una mochila, y apagando las luces al salir por la puerta. Más tarde, ese mismo lunes, publicó un vídeo del perfil urbano de Omaha grabado desde la ventanilla de su avión mientras se dirigía a casa, junto a su prometida en Boston y su familia.

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Rosmarin, que es bloguero de viajes, publicó el domingo un emotivo vídeo en el que daba las gracias al personal de la unidad de cuarentena, a la comunidad de Omaha y a su familia y amigos, que le ayudaron a superar la cuarentena.

«Quiero dar las gracias a la comunidad de Omaha, Nebraska, por acogernos con los brazos abiertos y mostrarnos una amabilidad y generosidad absolutas. Y muchas gracias a todos los que me habéis ayudado a superar esto, porque la verdad es que no sé si habría sido tan fácil sin el apoyo de personas que ni siquiera conozco», dijo mientras llevaba puesta una sudadera de los Nebraska Huskers que alguien le había enviado.

Florida no aceptó vigilar a los pasajeros las 24 horas del día

Perryman tenía una visión más pesimista. Se vio obligada a quedarse después de que las autoridades de Florida rechazaran una exigencia federal de que el estado le proporcionara vigilancia las 24 horas del día en caso de que fuera devuelta a su hogar. Y eso a pesar de que ya habían empezado a organizar el viaje de los pasajeros hacía semanas, según afirmó.

«En realidad, nadie esperaba que alguien se pusiera enfermo en ese momento», dijo. «Todos sabíamos perfectamente que íbamos a volver a casa en vuelos comerciales».

Calificó la cuarentena de seis semanas de «maniobra política».

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.