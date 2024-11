( The Associated Press )

El fiscal especial Jack Smith está evaluando cómo concluir las dos causas federales contra Donald Trump antes de que ascienda a la presidencia, debido al protocolo del Departamento de Justicia según el cual los presidentes en funciones no pueden ser procesados, informó el miércoles una fuente allegada al tema.

Smith presentó el año pasado cargos contra Trump acusándole de tramar para revertir los resultados de las elecciones del 2020 y de ilegalmente retener documentos clasificados en su mansión Mar-a-Lago. Pero la victoria electoral de Trump significa que ya no puede ser procesado, según la opinión legal del Departamento de Justicia vigente desde hace décadas.

La fuente habló a The Associated Press a condición de anonimato al no estar autorizada para hablar del tema en público.

El caso de los documentos clasificados ha estado estancado desde julio, cuando una jueza nombrada por Trump, Aileen Cannon, lo desestimó por considerar que Smith fue nombrado ilegalmente. Smith ha apelado al Tribunal Federal de Apelaciones del 11vo Circuito con sede en Atlanta, donde la solicitud está pendiente.

En el caso de la interferencia en las elecciones de 2020, Trump sería juzgado en marzo en Washington, donde más de 1,000 de sus seguidores han sido condenados por cargos relacionados con su participación en el motín del Capitolio. Pero el caso se detuvo mientras Trump perseguía sus amplias afirmaciones de inmunidad frente a la persecución que finalmente llegaron a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Trump podría envalentonarse con el fallo de la Corte Suprema en julio, que otorga a los expresidentes una inmunidad amplia contra el procesamiento legal por actos realizados en la Casa Blanca, y puso explícitamente fuera de los límites cualquier presunta conducta relacionada con las discusiones de Trump con el Departamento de Justicia. Esto incluyó sus esfuerzos para usar el Departamento de Justicia para realizar falsas investigaciones de fraude electoral como parte de su intento de mantenerse en el poder.