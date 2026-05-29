WASHINGTON. El fiscal federal de Chicago negó el jueves por la noche que su oficina hubiera abierto una investigación contra E. Jean Carroll, la columnista de consejos de larga trayectoria que afirma que Donald Trump la agredió sexualmente en una tienda por departamentos de Nueva York hace 30 años, horas después de que varios medios de comunicación informaran que el Departamento de Justicia estaba investigando si había mentido durante el litigio civil contra Trump.

Associated Press y otros medios, citando fuentes anónimas, informaron que la fiscalía federal de Chicago había abierto una investigación contra Carroll para examinar posibles acusaciones de perjurio.

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Sin embargo, Andrew Boutros, fiscal federal del Distrito Norte de Illinois, emitió un comunicado aproximadamente 24 horas después de la publicación del primer informe, en el que afirmaba que su oficina “no ha abierto —ni ha abierto nunca— una investigación penal contra E. Jean Carroll”.

Una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para tratar una investigación en curso, declaró inicialmente a la AP el jueves por la mañana que los investigadores se centraban en Carroll, pero posteriormente aclaró que la atención se centraba en una organización sin fines de lucro que había contribuido a financiar su caso.

Un abogado de Carroll declinó hacer comentarios a través de un portavoz el jueves.

La investigación del Departamento de Justicia sobre Carroll fue reportada por primera vez por CNN el miércoles por la noche.

Los informes sobre la investigación reforzaron la percepción entre los demócratas y otros exfuncionarios de que el Departamento de Justicia, que debería tomar decisiones procesales de forma independiente de la Casa Blanca, está siendo utilizado como arma contra los enemigos políticos del presidente. El Departamento de Justicia de Trump ha abierto múltiples investigaciones contra quienes considera adversarios del presidente republicano, incluyendo la acusación formal el mes pasado contra el exdirector del FBI, James Comey.

Carroll ha declarado que un encuentro casual y coqueto con Trump en 1996 en la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida en Manhattan terminó violentamente. Afirmó que Trump la empujó contra la pared de un probador, le bajó las medias y la agredió sexualmente. Trump ha calificado las acusaciones de “estafa inventada” y ha atacado sus motivaciones, afirmando que tenían un trasfondo político o que surgieron del deseo de promocionar sus memorias.

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En 2023, un jurado declaró a Trump culpable de abuso sexual y difamación contra Carroll, otorgándole una indemnización de 5 millones de dólares. Al año siguiente, otro jurado le concedió a Carroll 83.3 millones de dólares en un caso de difamación relacionado con las publicaciones de Trump en redes sociales sobre ella.

Los informes de esta semana indicaron que el Departamento de Justicia estaba examinando una declaración que Carroll hizo durante el litigio civil, en la que afirmaba que nadie más estaba pagando sus honorarios legales. Posteriormente, se hizo público que una organización con sede en Chicago, respaldada por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, había ayudado a financiar el caso de Carroll. Los abogados de Trump en el caso civil acusaron a Carroll de ocultar esa información, lo que, según ellos, ponía en duda si el caso tenía motivaciones políticas.

Diversos medios de comunicación, entre ellos The Washington Post y NBC News, citaron fuentes anónimas el jueves al informar que la investigación se centraba en la organización sin fines de lucro de Hoffman, lo cual fue confirmado a AP por una persona familiarizada con el asunto.

Un mes antes del primer juicio, previsto para 2023, la entonces abogada de Trump, Alina Habba, intentó aplazarlo, argumentando en documentos judiciales que las nuevas revelaciones sobre la financiación parcial del caso de Carroll por parte de Hoffman “plantean serias dudas sobre la credibilidad de la demandante, así como sobre su motivación para iniciar o continuar la presente acción”.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en un fallo del 30 de diciembre de 2024, confirmó la indemnización de 5 millones de dólares otorgada por el jurado en 2023. El tribunal abordó la credibilidad de Carroll después de que Trump la acusara de mentir, durante una declaración jurada, sobre la financiación de su caso.

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El tribunal citó la explicación de Carroll de que, cuando se le preguntó por primera vez sobre las contribuciones de Hoffman en 2022, había olvidado la “financiación externa limitada” recibida en septiembre de 2020.

“Esto demostró que la Sra. Carroll simplemente no estaba involucrada en el asunto de quién financiaba o no sus gastos legales”, declaró el tribunal de apelaciones.

Hoffman ha defendido la ayuda financiera, afirmando en una publicación en redes sociales que “apoyar la lucha de las mujeres por el progreso y la justicia en la filantropía, la política y los negocios ha sido una prioridad para mí desde hace mucho tiempo, al igual que apoyar a Estados Unidos frente a la amenaza de Trump”.

Una resolución judicial de principios de este mes indicó que Trump no tendrá que pagar la indemnización hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso o rechace una apelación. El tribunal de apelaciones accedió a la solicitud de uno de los abogados de Trump de que se le permitiera aplazar el pago a Carroll, aunque se le exigió que depositara una fianza de 7.4 millones de dólares para cubrir cualquier interés adicional, una solicitud que había presentado el abogado de Carroll.