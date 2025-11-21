CHICAGO. Fiscales federales solicitaron el jueves el sobreseimiento de los cargos contra una mujer que recibió varios disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza el mes pasado durante la operación federal contra la inmigración en el área de Chicago.

Los fiscales habían acusado a Marimar Martínez, de 30 años, y a Anthony Ruiz, de 21, de usar sus vehículos para embestir y bloquear la camioneta del agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum el 4 de octubre en el suroeste de Chicago. Exum salió de su vehículo y abrió fuego contra Martínez, quien sufrió siete heridas de bala.

Horas antes de una audiencia preliminar, los fiscales presentaron una moción para retirar los cargos contra los dos acusados, lo que representa un giro drástico en uno de los casos más seguidos relacionados con la operación en la tercera ciudad más grande del país y sus alrededores.

En un comunicado enviado a The Associated Press, el abogado de Martínez, Christopher Parente, elogió a la fiscalía federal “por hacer lo correcto y sobreseer la acusación”. Joseph Fitzpatrick, portavoz de la fiscalía federal, declaró que la oficina está “evaluando constantemente nuevos hechos e información relacionados con los casos e investigaciones derivados de la Operación Midway Blitz”.

Los abogados de Ruiz no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Desde que comenzó la “Operación Midway Blitz” en septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado a los manifestantes de alborotadores violentos y ha prometido procesarlos con todo el rigor de la ley. Sin embargo, de las más de dos docenas de personas arrestadas por obstruir o agredir a agentes federales u otros delitos relacionados con las protestas, ninguna ha sido llevada a juicio y se han retirado los cargos contra al menos nueve de ellas. Los jueces han expresado escepticismo sobre la solidez de algunos casos.

El caso contra Martínez y Ruiz no fue el único que los fiscales intentaron desestimar el jueves. También solicitaron la desestimación de los cargos contra Dana Briggs, un veterano de la Fuerza Aérea de 70 años que fue arrestado durante una protesta frente a un centro federal de inmigración en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago. Si bien los fiscales afirmaron que Briggs se negó a moverse y golpeó el brazo de un agente de la Patrulla Fronteriza mientras este dispersaba a la multitud, otros manifestantes y activistas ofrecieron una versión distinta, afirmando que un agente, sin provocación alguna, empujó a Briggs al suelo.

Los abogados sostienen que las pruebas contradicen la versión del gobierno. Narrativa

Tras su detención, Martínez y Ruiz fueron acusados de agredir a un agente federal con un arma peligrosa: un vehículo. Ningún agente resultó gravemente herido.

En mensajes de texto presentados como prueba durante una audiencia el 5 de noviembre, Exum alardeaba de su puntería.

“Disparé cinco veces y le di siete balas”, decía el mensaje. “Apunten esto, muchachos”. Los abogados de Martínez y Ruiz han cuestionado sistemáticamente las pruebas y han presionado para que el caso se lleve a juicio rápidamente.

Parente afirmó que las imágenes de la cámara corporal contradecían la versión de los fiscales federales sobre las acciones de Martínez. Dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgó información objetivamente errónea, afirmando que Exum había embestido a Martínez y no al revés. También acusó a las autoridades federales de manipular pruebas al permitir que Exum condujera el auto, que Parente calificó de prueba crucial, de regreso a Maine en lugar de mantenerlo en Chicago para su análisis.

Martínez y Ruiz fueron puestos en libertad en espera de juicio después de que un juez señalara que no tenían antecedentes penales.

El destino de los detenidos está en el limbo

Los agentes de inmigración han sido acusados de usar la fuerza innecesariamente durante la represión, incluyendo el disparo de balas de pimienta y gas lacrimógeno, y el uso de otras tácticas agresivas contra los manifestantes. La operación ha provocado una fuerte reacción pública y numerosas demandas.

El jueves, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. suspendió la orden de un juez de primera instancia de liberar bajo fianza a cientos de detenidos. Inmigrantes.

La semana pasada, el juez federal de distrito Jeffrey Cummings anunció que consideraría una lista de más de 600 detenidos tras determinar que el gobierno federal violó un decreto de consentimiento de 2022 que establece cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede realizar arrestos sin orden judicial.

Sin ofrecer detalles, el gobierno federal objetó la detención de decenas de personas por considerarlas un riesgo para la seguridad, mientras que otras ya habían sido deportadas. Esto dejó aproximadamente 400 personas que podrían ser liberadas a partir del viernes. Los detenidos, que se encuentran recluidos en cárceles de todo el país, habrían sido liberados bajo formas alternativas de detención, como el uso de tobilleras electrónicas, tras pagar una fianza de 1,500 dólares cada uno.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones con sede en Chicago suspendió la orden de Cummings y anunció que escuchará los argumentos del caso el 2 de diciembre.

Los abogados de los detenidos, incluyendo los del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, manifestaron su decepción por la decisión del tribunal de apelaciones, pero indicaron que se prepararían para los alegatos.

“Creemos que aún tenemos la oportunidad de liberarlos”. “Nuestros vecinos y reunir a las familias que han sido profundamente traumatizadas por las acciones ilegales de la administración Trump en nuestras comunidades”, dijeron los abogados en un comunicado.