El menor Derek Rosa, quien presuntamente asesinó a su madre a cuchillazos cuando tenía apenas 13 años, podría alcanzar un acuerdo con la Fiscalía del estado de Florida, luego de que el juez Richard Hersch expresara su urgencia por resolver el caso.

Durante una audiencia reciente, el magistrado advirtió que no desea que el proceso judicial se prolongue por “cinco o siete años”, según información publicada por Telemundo 51.

Los hechos de este caso se remontan a octubre de 2023, cuando Rosa -de ahora 15 años de edad- presuntamente habría acuchillado hasta la muerte a su madre, Irina García, en el apartamento en el que vivian en Hialeah, Florida. La progenitora dormía junto a su otra hija, recién nacida, cuando fue sorprendida y asesinada a cuchillazos.

PUBLICIDAD

Relacionadas En riesgo una prueba clave en caso de menor de 13 años acusado de asesinar a su madre

Fue una llamada del propio Derek la que puso en alerta a las autoridades sobre lo sucedido. Esa llamada es también la principal prueba del caso en su contra, además de las imágenes de la cámara de seguridad de la recién nacida, que captaron el momento del ataque.

La hermanita de Derek resultó ilesa.

Ahora, la defensa del menor podría negociar un acuerdo con la Fiscalía para evitar que el caso llegue a juicio. Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que está dispuesta a evaluar alternativas, al afirmar que “estamos abiertos a escuchar y considerar cualquier mitigación”.

Hasta el momento se desconocen detalles adicionales sobre las negociaciones y los posibles alcances de un eventual acuerdo. No obstante, se programó una nueva audiencia para el próximo 23 de diciembre, en la que podrían darse a conocer más detalles.