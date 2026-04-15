Las licencias de conducir de Florida mostrarán si el portador es ciudadano de Estados Unidos a partir del 1 enero de 2027 tras una ley promulgada por el gobernador, el republicano Ron DeSantis, con el argumento de evitar que extranjeros voten en las elecciones.

La nueva norma, publicada este mes tras su aprobación en el Congreso estatal, requiere que “las licencias de conducir de Florida y las tarjetas de identificación de Florida emitidas a los solicitantes calificados incluyan el estatus legal de ciudadanía del solicitante en la licencia o tarjeta”.

La medida forma parte de una nueva ley en Florida, la HB 991, que exige una identificación que verifique la ciudadanía estadounidense para poder votar, en línea con una iniciativa promovida a nivel nacional por el presidente Donald Trump contra el fraude electoral, un fenómeno que, según estadísticas, se mantiene en niveles muy bajos.

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La iniciativa de Florida exige para votar una identificación con foto válida como pasaporte, acta de nacimiento, certificado de naturalización, licencia de conducir con el requisito de ‘REAL ID’ o una identificación militar, y no permite identificaciones estudiantiles, de asistencia pública o de asociaciones.

Dariel Fernández, el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, el más poblado de Florida y donde más de la mitad de los habitantes nacieron en el extranjero, avisó en un pronunciamiento que su oficina ya se prepara para acatar la norma, que incluye “una verificación más estricta del estatus de ciudadanía”.

La legislación, añadió el funcionario, también contempla “una mayor coordinación” entre el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados y los sistemas electorales.

“Las licencias de conducir y las tarjetas de identificación desempeñarán un papel aún más crítico en la verificación de identidad y estatus legal, reforzando la necesidad de sistemas sólidos, eficientes y bien coordinados entre agencias”, expuso.

Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), UnidosUS y Latino Justice demandaron a Florida el 2 de abril por la nueva ley al argumentar que discriminaría incluso a personas nacidas en Estados Unidos.

Su demanda sostiene que la norma dificultaría que votasen grupos sin acceso fácil a una identificación con su nombre actual y estatus de ciudadanía, como inmigrantes naturalizados, latinos, votantes de bajos ingresos, mujeres casadas que cambiaron su apellido y adultos mayores.

Los cambios de reglas en Florida ocurren en medio de presiones de Trump para que el Senado apruebe su ley federal ‘Save America Act’ (Salvar a Estados Unidos), que endurece los requisitos para votar y exige este tipo de identificaciones con ciudadanía, antes de las elecciones de medio término del próximo noviembre.