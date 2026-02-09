Los residentes de la ciudad de Coral Gables Florida, lindante a Miami, se encuentran desde la semana pasada bajo alerta por la presencia de coyotes cerca de sus hogares, ante lo que las autoridades locales recomiendan avisar de avistamientos y mantener a las mascotas encerradas en casa.

La ciudad emitió un aviso el miércoles pasado advirtiendo de la aparición de coyotes “en áreas urbanas y suburbanas en todo el sur de Florida, incluido Coral Gables”, un municipio al oeste de Miami con cerca de 50,000 residentes.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a varios de estos animales en zonas de densa vegetación y en los patios de varias casas de la zona.

Además, los vecinos reportaron varios avistamientos en la red social hiperlocal ‘Nextdoor’, que conecta a vecindarios en todo Estados Unidos.

“Tengo tres hijos, uno de un año, otro de tres y otro de cuatro, y creo que no vamos a poder salir tanto a la calle sin supervisión”, dijo Dalmasy, una vecina de Coral Gables, a la cadena local WSVN.

Las autoridades han pedido a los residentes reportar cualquier avistamiento de coyotes, mantener a sus mascotas en casa o sacarlas a pasear con una correa corta, reforzar el miedo de los coyotes “instalando alarmas o rociadores activados por movimiento”, y no alimentar a los animales salvajes.

“Si un coyote se acerca, haga ruidos fuertes y actúe agresivamente. Continúe hasta que el coyote abandone el área”, agregó la advertencia.

Además, indicaron que están en contacto permanente con Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), mientras evalúan la contratación de un “trampero profesional de vida silvestre” en caso de que las condiciones justifiquen más acciones.