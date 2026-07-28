La autoridades en Florida tienen previsto ejecutar este martes a dos reos condenados en dos casos de asesinato, en la que será la primera doble ejecución en el estado desde 1964, y en medio de cifras estatales récord, con 19 ejecuciones con inyección letal en 2025 y 10 en lo que va del año.

El expolicía James Duckett, de 68 años, recibirá la pena máxima a las 12:00 hora local (16:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, al norte del estado, y Dominick Occhicone, de 80, seis horas más tarde en el mismo lugar.

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Será la primera vez desde 1976 que Florida ejecute a dos presos el mismo día, año en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a permitir que los estados aplicaran la pena capital. La última vez que el estado llevó a cabo dos ejecuciones en una misma jornada fue en 1964, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

Duckett, condenado por el secuestro, la violación y el asesinato en 1987 de Teresa McAbee, de 11 años, y Occhicone, sentenciado por matar en 1986 a los padres de su exnovia, agotaron ya las vías legales en el estado, pues el Tribunal Supremo de Florida rechazó las apelaciones en ambos casos.

En marzo, ese mismo tribunal había frenado la ejecución de Duckett para revisar una prueba de ADN que su defensa creía capaz de exculparlo, pero un experto independiente la calificó en junio de no concluyente, ni para incriminarlo ni para liberarlo.

Por su parte, Occhicone padece insuficiencia renal y cardíaca y graves pérdidas de audición y visión, según su defensa, que alegó sin éxito que ejecutarlo en ese estado y a su avanzada edad supone un castigo cruel, prohibido por la Constitución. Además, sus abogados recordaron que el jurado que lo condenó no fue unánime (siete votos frente a cinco).

Occhicone se convertiría en el reo de mayor edad ejecutado en Florida y el segundo en Estados Unidos, solo por detrás de Walter Moody, ajusticiado a los 83 años en el estado de Alabama en 2018.

Los abogados de ambos acudieron el pasado viernes 24 a un tribunal federal del norte de Florida con una demanda conjunta, alegando que dos ejecuciones el mismo día multiplican el riesgo de fallos y que someter a los funcionarios de la prisión a este proceso en seis horas les causa un daño moral inaceptable.

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Sin embargo, un juez falló en contra, y ahora solo quedan pendientes solicitudes de suspender las ejecuciones que los abogados de ambos presos presentados el sábado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Con las ejecuciones de hoy, Florida pasaría a 31 desde enero de 2025 y EE.UU. a 66, lo que supone que este estado aglutina cerca de la mitad del total nacional, según el DPIC.Tras la de Dennis Sochor, el pasado 15 de julio, el estado sumaba diez este año.

La organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) acusó a los tribunales de proteger al estado frente a cualquier investigación seria sobre su forma de ejecutar y denunció que Florida mata este año a más criminales que todos los demás estados juntos.