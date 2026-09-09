Los influencers de las redes sociales Andrew y Tristan Tate deberán permanecer detenidos mientras se resuelve su recurso contra la extradición al Reino Unido, donde los hermanos están acusados de violación y tráfico sexual, según dictaminó este miércoles un juez federal de Miami.

La magistrada estadounidense Lauren Louis denegó la solicitud de libertad presentada por la defensa, lo que significa que los Tate permanecerán en prisión durante lo que podría ser un proceso de extradición de varios meses.

Los Tate «no han cumplido con la carga probatoria de demostrar que no suponen un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, ni que existan circunstancias especiales que justifiquen su puesta en libertad. Los demandados no han demostrado que en este caso existan circunstancias especiales que justifiquen la concesión de la medida solicitada, ya sea que dichas circunstancias se consideren por separado o en conjunto», afirmó Louis en su resolución. «Al no haberse cumplido estos tres requisitos, se DENIEGA la solicitud de los demandados de puesta en libertad en espera del procedimiento de extradición».

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Los Tate se han convertido en una de las figuras más polémicas de Internet a nivel mundial por la forma en que promueven la riqueza, la dominación masculina y la misoginia a través de su imperio en las redes sociales. La fiscalía afirma que existe riesgo de fuga por parte de los hermanos, ya que parecen disponer de dinero y se han jactado de tener varios pasaportes.

Durante una vista celebrada el mes pasado en Miami, los hermanos negaron bajo juramento las acusaciones penales formuladas contra ellos en varios países, arremetieron contra sus detractores y describieron sus descaradas imágenes en Internet como personajes y no como su verdadera personalidad. Los Tate afirmaron que exageran sus afirmaciones sobre su riqueza para aumentar su influencia en las redes sociales.

Las nuevas acusaciones son las últimas de la prolongada saga judicial internacional de los Tate, que abarca Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumanía. Se encuentran recluidos en el Centro Federal de Detención de Miami desde que comparecieron brevemente ante el tribunal dos días después de su detención, el 18 de julio.

Los abogados de los Tate solicitaron al juez que les permitiera quedar en libertad, al menos hasta que se celebre una vista de extradición por los cargos de violación y trata de personas que se les imputan en el Reino Unido.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.