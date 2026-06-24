El presidente Donald Trump intensificó las tensiones con los republicanos en el Senado el miércoles, al cancelar abruptamente los planes para firmar una medida bipartidista que podría impulsar la construcción de viviendas.

El mandatario declaró en redes sociales que ahora quiere que el Congreso apruebe primero un proyecto de ley que exigiría reglas más estrictas para la identificación de votantes en las elecciones federales.

“La conferencia de prensa y firma de hoy sobre vivienda quedan canceladas hasta que aprobemos la desesperadamente necesaria SAVE America Act, que considero una Emergencia Nacional”, dijo Trump.

Trump, quien también tenía previsto asistir por primera vez en más de un año a un almuerzo a puerta cerrada con senadores del Partido Republicano, ha estado presionando a los senadores durante meses para que se concentren en su proyecto de ley de votación de prueba de ciudadanía, aunque no cuenta con los votos para aprobarse.

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Al mismo tiempo, les ha impedido confirmar a uno de sus propios nominados, les ha pedido financiar partes de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca pese a la oposición y los ha obligado a defender su guerra con Irán aun cuando cuestionan la estrategia y el objetivo final. Al rechazar la firma pública de un proyecto de ley, Trump también está indicando un nivel de indiferencia hacia los problemas de asequibilidad que son una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones de noviembre.

Trump también ha contribuido a reducir su propio apoyo en el Senado después de respaldar a rivales en primarias contra dos republicanos en funciones que antes eran votos confiables para su agenda —el senador de Texas, John Cornyn, y el senador de Luisiana, Bill Cassidy. Ambos hombres perdieron sus primarias y desde entonces se han vuelto más críticos del presidente.

Aun así, los senadores dijeron antes de que Trump cancelara la firma del proyecto de vivienda que esperaban centrarse en la unidad, no en los desacuerdos.

“Si vamos a ganar las elecciones de mitad de mandato, necesitamos estar en la misma sintonía”, declaró Cornyn el martes antes de la reunión. “No estamos en la misma sintonía ahora, y eso creo que es peligroso”.

Sin embargo, no estaba claro si la visita de Trump podría limar diferencias con la mayoría republicana, o si los senadores republicanos que han sido cada vez más vocales sobre su frustración expresarán sus preocupaciones directamente.

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El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, dijo que muchas de sus quejas con la administración ya han sido comunicadas.

Trump presiona sobre la SAVE America Act

Sumándose a la tensión está la relación cada vez más distante de Trump con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur. Aunque Thune sigue siendo popular en su conferencia y cordial con el presidente, últimamente ha pasado gran parte de su tiempo diciéndole a Trump lo que no quiere oír.

Thune dijo el martes que, aunque Trump y algunos en su conferencia quieren ver que el proyecto de ley de votación se apruebe, “simplemente no es realista”.

Trump ha estado presionando al Senado para que elimine el obstruccionismo y apruebe la legislación, conocida como la “ Ley SALVAR Estados Unidos” (SAVE America Act, y las siglas de Safeguard American Voter Eligibility), que crearía nuevos requisitos estrictos para que los votantes prueben su ciudadanía y muestren una identificación en las urnas. También ha exigido que agreguen una prohibición de las boletas por correo al proyecto de ley, así como disposiciones no relacionadas para bloquear cirugías de reasignación de sexo en algunos menores y evitar que personas nacidas como hombres jueguen en deportes femeninos.

“John es un líder y ojalá pueda conseguir los votos”, dijo Trump el martes en un viaje a Pensilvania, aumentando la presión sobre Thune.

Thune dedicó semanas en el pleno al proyecto electoral a principios de este año y ha dicho que lo apoya. Pero ha dicho repetidamente que no hay suficientes votos para eliminar el obstruccionismo que activa un umbral de 60 votos para aprobar la mayoría de los proyectos de ley en el Senado dividido 53-47. Y los demócratas se oponen de manera uniforme al proyecto de ley.

“Esas son realidades difíciles”, señaló Thune. “Y creo que en algún momento la gente tiene que asumir eso”.

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El periodista de The Associated Press Joey Cappelletti contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.