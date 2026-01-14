El clima en Florida se encamina a una transformación relevante en pocos días. Luego de un inicio de semana con temperaturas cercanas a los valores promedio y nubosidad variable, los pronósticos indican que un frente frío avanzará sobre la región y alterará de manera significativa las condiciones atmosféricas en Orlando y zonas aledañas.

El día en que ingresará el frente frío a Orlando y bajará las temperaturas

Durante el martes 13 de enero, las temperaturas se mantuvieron alrededor de los 72 grados Fahrenheit, un registro habitual para esta época del año. Sin embargo, ese escenario comenzará a modificarse a partir de este miércoles 14, cuando aumente la inestabilidad y se active un patrón meteorológico más dinámico.

De acuerdo con el pronóstico de Fox Orlando, a lo largo de esa jornada, se espera un incremento en la humedad y en la probabilidad de precipitaciones, con valores estimados entre el 40% y el 50%. Las lluvias no serán constantes, pero sí intermitentes, acompañadas en algunos casos por tormentas aisladas.

Aunque durante la mañana podrían registrarse chubascos puntuales, los modelos meteorológicos indican que las mayores probabilidades de lluvia se concentrarán después del atardecer y durante la noche del miércoles. Este comportamiento responde a la aproximación del frente frío, que interactuará con el aire cálido y húmedo presente en la región.

En términos de temperatura, el miércoles aún conservará rasgos moderados. La máxima prevista ronda los 69 grados, un valor inferior al del martes.

Para el jueves, el sistema comenzará a influir de manera más directa sobre el centro de Florida. Tras su paso, se producirá una rotación del viento que favorecerá la entrada de aire más seco y frío desde el norte.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las ráfagas sostenidas oscilarán entre diez y 15 millas por hora, con picos que podrían alcanzar las 25 millas por hora.

Las temperaturas máximas del jueves descenderán de forma notable. En Orlando, los valores más altos difícilmente superarán los 60 grados, con registros que podrían ubicarse en los 50°F durante gran parte de la jornada.

Orlando podría tener el día más frío el viernes 16 de enero

El momento más crítico del episodio se espera durante la madrugada y la mañana del viernes. Según los pronósticos, el aire frío se asentará plenamente sobre la región y provocará un descenso pronunciado de las temperaturas mínimas.

En Orlando y áreas cercanas, los valores podrían ubicarse entre los 20 grados y 30 grados. Según el NWS, en las zonas situadas a lo largo y al norte de la Interestatal 4, se prevé que las condiciones alcancen el punto de congelación o incluso queden por debajo de los 32° grados.

La combinación de frío y viento generará sensaciones térmicas aún más bajas, con registros que podrían mantenerse en los 20 grados durante las primeras horas del día. Esta jornada podría convertirse en una de las más bajas registradas en la ciudad desde finales de 2022.

Comparación con inviernos recientes en Orlando

Este episodio adquiere relevancia al compararse con registros de años anteriores. Según retoma Fox 35, si la mínima del viernes desciende por debajo de los 36 grados, Orlando experimentará su mañana más fría desde la Navidad de 2022, cuando se registraron temperaturas cercanas a los 30 grados.

En inviernos boreales posteriores, las marcas térmicas fueron más moderadas:

15 de enero de 2023: 36 grados

21 de enero de 2024: 38 grados

11 de noviembre de 2025: 36 grados

Tras el frío intenso del viernes, el sábado mostrará una recuperación parcial. Las temperaturas máximas podrían ascender hasta valores cercanos a los 67 grados, e incluso algo más en sectores puntuales del centro de Florida.