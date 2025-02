Roberto Área, un joven venezolano, capturó la atención en las redes sociales al compartir su dramática experiencia de deportación y posterior retorno legal a Estados Unidos. Su relato, difundido en YouTube, describe su odisea desde la expulsión hasta su legalización en el país norteamericano.

Inicialmente, la familia Área emigró de Venezuela a Colombia y luego a Miami con visas de turista, huyendo de la crisis en su país natal.

“Una de las cosas que hicimos mal es que había poco asesoramiento en ese momento porque no había muchos venezolanos en 2005 y no había tanto conocimiento de las leyes de migración”, explicó Roberto en su canal de YouTube.

A pesar de los desafíos, la familia solicitó asilo político en Estados Unidos, una petición que fue denegada debido a que los padres de Roberto nacieron en Perú. El proceso de asilo quedó bajo investigación mientras continuaban su vida legalmente en Estados Unidos, trabajando y echando raíces en el país.

Cinco años después, cuando los abogados informaron que el asilo no sería concedido, los padres de Roberto decidieron regresar a Venezuela. Roberto, sintiéndose ya parte de la comunidad en Estados Unidos y temeroso de volver a Venezuela, optó por quedarse.

Durante este tiempo, trabajó en una tienda de zapatos en South Beach y llevaba una vida tranquila, aunque sin regularizar su situación migratoria. Esto lo hizo vulnerable a la detección por parte de las autoridades migratorias.

“Las personas piensan que inmigración no sabe nada, pero saben dónde estás, donde te escondes y te conocen más que a ti mismo”, explicó Roberto.

La detención y la deportación

Roberto fue descubierto por un agente encubierto que lo visitó en su lugar de trabajo y lo arrestó inmediatamente. “Después de ser detenido, el agente de migración me llevó a mi casa, que era bastante bonita, me comenzaron a preguntar muchísimas cosas porque no pensaban que con un trabajo en South Beach pudiera vivir como yo vivía”, relató Roberto.

Tras varias horas de interrogatorio, los agentes se convencieron de su sinceridad. Roberto pasó una noche en detención antes de ser trasladado al Broward Detention Center, donde estuvo separado por su nacionalidad y presenció múltiples conflictos.

En una ocasión, el joven fue testigo de cómo apuñalaron a un mexicano y él tuvo que traducir entre los oficiales y el herido, lo que ayudó a su caso.

Según compartió, el oficial que fue testigo de sus habilidades en traducción fue quien aceleró su proceso de deportación. En 15 días, se volvió el único venezolano al que pusieron en un vuelo comercial para volver a su país.

Un nuevo comienzo

De regreso en Venezuela, Roberto no se dio por vencido. Se mudó a Perú para estudiar gastronomía, donde conoció a su futura esposa, una ciudadana naturalizada estadounidense.

Juntos, iniciaron el proceso para obtener una visa IR1 para Roberto, que finalmente fue aprobada tras años de espera. “Cuando me aprobaron la visa a los tres días estaba de vuelta en Miami”, compartió con alivio.

Roberto ahora alienta a otros a seguir procedimientos y a no desanimarse.