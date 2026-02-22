Ciudades y pueblos a lo largo de la Costa Este trataban de prepararse con rapidez para un episodio de fuertes nevadas y vientos dañinos después de que los meteorólogos emitieran alertas de ventisca para comunidades desde Maryland hasta Massachusetts.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que, una vez que la tormenta se intensifique el domingo, podría resultar significativamente más severa que las proyecciones hechas apenas hace unos días.

La agencia agregó que en muchas zonas podrían caer de 30 a 61 centímetros (entre 1 y 2 pies) de nieve y activó alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York y Long Island, Boston y comunidades costeras en Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. También era posible que hubiera inundaciones en partes de Nueva York y Nueva Jersey, señaló.

PUBLICIDAD

“Si bien recibimos bastantes de estas tormentas de noroeste que producen fuertes nevadas e impactos importantes, han pasado varios años desde que vimos una de esta magnitud en una región tan extensa, en esta parte del país tan poblada”, comentó Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del servicio.

Snell explicó que la tormenta llegaría el domingo por la mañana a zonas cercanas a Washington antes de extenderse hacia Filadelfia y la ciudad de Nueva York y alcanzar Boston por la noche.

Se proyectaba que algunas de las nevadas más intensas cayeran durante la noche del domingo al lunes.

El servicio meteorológico señaló que la tormenta podría comenzar como lluvia en algunos lugares antes de empeorar. Se prevé que parte de la nieve más intensa caiga durante la noche del domingo, con hasta 5 centímetros ( pulgadas) de nieve por hora en algunos momentos en ciertas áreas, antes de disminuir hacia la tarde del lunes.

El servicio meteorológico advirtió que la tormenta, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora (55 millas por hora), podría provocar condiciones de “visibilidad nula” que “harán que los desplazamientos sean peligrosos y potencialmente mortales. Los fuertes vientos y el peso de la nieve sobre las ramas de los árboles pueden derribar líneas eléctricas y podrían causar cortes de energía esporádicos”.

Las autoridades se apresuraron a prepararse para una tormenta que aparecía con un impacto mucho más limitado en los pronósticos de hace unos días.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la ciudad ampliaría las medidas que utilizó para enfrentar una gran nevada semanas atrás. Pero las autoridades pospusieron por el momento decidir si abrirán las escuelas el lunes.

PUBLICIDAD

“Vimos el viernes que se esperaba que la probabilidad era que íbamos a enfrentar quizá de 3 a 4 pulgadas de nieve. Eso cambió rápidamente”, dijo Mamdani. “Así que queremos asegurarnos de tomar una decisión basada en información actualizada y precisa”.

Añadió que Nueva York incorporó equipo adicional para retirar nieve desde fuera de la ciudad y planeaba aumentar el uso de geocodificación para llevar un registro de las paradas de autobús y los cruces peatonales que necesitan ser despejados.

Mientras se acercaba la tormenta, John Berlingieri canceló los planes de un viaje familiar a Puerto Rico para preparar a su empresa, Berrington Snow Management, para lo que bien podría ser una tarea gigantesca: retirar nieve de millones de pies cuadrados de asfalto alrededor de centros comerciales y parques industriales en todo Long Island.

Los empleados pasaron los últimos días recargando baterías de las 40 topadoras frontales de la empresa y reemplazando limpiaparabrisas en los vehículos quitanieves, antes de descansar el sábado.

“Anticipo al menos una semana de trabajo las 24 horas”, afirmó Berlingieri. “Vamos a trabajar de 24 a 36 horas seguidas, dormir unas pocas horas y luego volver”.

La tormenta se aproximaba justo cuando los restos helados de una nevada que azotó la región semanas antes por fin se estaban derritiendo.

Las autoridades de Atlantic City, Nueva Jersey, instaron a los residentes y a los visitantes de los casinos a mantenerse fuera de las calles, especialmente en vecindarios bajos propensos a inundaciones.

“Podría seguir y seguir, probablemente con unas dos docenas de calles donde sabemos que habrá agua y encima de eso habrá nieve”, advirtió Scott Evans, jefe de bomberos de la ciudad y coordinador de gestión de emergencias. “Así que no podrán verla hasta que sea demasiado tarde. Por eso, por favor, quédense en casa”.

Muchas iglesias cancelaron los servicios del domingo y otras actividades. Para compensar, la parroquia de Santa Verónica en Howell, Nueva Jersey, añadió una misa extra el sábado por la noche.

“Por favor, manténganse a salvo, eviten viajes innecesarios y ténganse unos a otros en sus oraciones durante la tormenta”, indicó en internet el reverendo Peter James Alindogan.