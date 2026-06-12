Fuertes tormentas que azotaron la región centro-norte de Estados Unidos dejaron sin electricidad a varios cientos de miles de clientes, dañaron edificios y provocaron la cancelación de vuelos, mientras nuevos tornados tocaron tierra a última hora del jueves en comunidades a las afueras de Chicago.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se habían confirmado tornados en Streator y Odell, Illinois, al suroeste de Chicago, con reportes preliminares de edificios dañados en Streator. Eso ocurrió un día después de que el servicio meteorológico recibiera más de una docena de reportes de tornados en el norte de Missouri, Iowa, Kansas e Illinois. Se reportó la caída de árboles y cables de servicios públicos en toda la región.

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En Des Moines, Iowa, un hombre de 54 años murió el miércoles en un campamento de personas sin hogar en un parque tras ser golpeado por un árbol que “se partió y cayó durante fuertes tormentas”, dijo la policía en un comunicado. El hombre fue encontrado con heridas graves el jueves por la mañana y murió en el lugar, dijeron las autoridades. Hasta el momento, no se han reportado otras muertes o personas heridas por las tormentas.

Las intensas lluvias, granizo y tormentas eléctricas continuaron el jueves, y el Servicio Meteorológico Nacional emitió vigilancias o advertencias de tornado para diversas partes de Illinois, Indiana, Iowa, Missouri y Wisconsin. Fuertes tormentas retrasaron o detuvieron vuelos en aeropuertos de algunas ciudades, entre ellas, Chicago, Filadelfia y Newark, Nueva Jersey. Varias partes del noreste y la región del Atlántico medio también se vieron afectadas por el intenso calor y la humedad.

Una casa desaparece ante los ojos de los residentes

Shane Tipton, de Unionville, Missouri, conducía el miércoles por la tarde de regreso a casa desde su trabajo en una fábrica sin saber que se avecinaban condiciones climáticas severas, dijo su hija, Kylie Rouse. Al bajarse de su camioneta, vio un tornado que se acercaba y se apresuró a entrar en su casa móvil para evacuar a su padre de 87 años, Jimmie Tipton.

Lograron volver a la camioneta, se alejaron lo suficiente y observaron cómo el tornado destruía la vivienda. Gabinetes, muebles y electrodomésticos destrozados quedaron esparcidos por el suelo. La ropa colgaba de los árboles. Creen que perdieron a uno de sus perros de caza, que está desaparecido desde el incidente.

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“Todo está destruido”, dijo Rouse el jueves en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Quedó esparcido por varias millas. Si mi abuelo hubiera estado ahí dentro, no habría manera de que estuviera vivo”.

Regresaron al lugar el jueves para buscar entre los escombros las recetas médicas de Jimmie Tipton. Rouse ha iniciado una recaudación de fondos en línea a través de GoFundMe para ayudarles a recuperarse.

Tormenta daña refugio de animales en Illinois

Los residentes de Springfield, Illinois, creen que un tornado tocó tierra en su zona a última hora del miércoles. Dos edificios del refugio de animales Animal Protective League en Springfield quedaron gravemente dañados, pero ninguno de los casi 150 gatos y 28 perros alojados allí resultó herido, dijo Deana Corbin, directora ejecutiva del grupo.

“Prácticamente arrasó nuestras instalaciones del refugio, arrancó los techos de nuestros dos edificios”, dijo Corbin. “Es un milagro. Fuimos muy afortunados de no tener ni personas ni animales heridos”.

Miembros de la comunidad, incluido un centro local de control animal, veterinarios y residentes, colaboraron para acoger temporalmente a todos los gatos y perros, afirmó.

También se reportaron daños en el Aeropuerto Abraham Lincoln Capital en Springfield.

El meteorólogo del servicio meteorológico Frank Pereira dijo que el sistema que produjo las tormentas, con vientos fuertes y granizo, se desplazaba hacia el este el jueves, alimentado por aire frío de Canadá que choca con aire cálido y húmedo del sur.

Se esperan temperaturas récord a lo largo de la costa este

También se pronosticaron posibles riesgos por calor y altos índices de humedad para el jueves y el viernes en una franja de la costa este desde la región del Atlántico medio hasta el noreste, donde podrían romperse récords diarios de temperaturas máximas en numerosos lugares, informó el servicio meteorológico. Se esperaban temperaturas en torno a los 30 grados Celsius (cerca de 90 grados Fahrenheit), aunque la humedad podría elevar la sensación térmica a 38 °C (100 °F) o más, indicó el servicio.

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Filadelfia declaró una emergencia sanitaria por calor para el jueves y el viernes, activando centros de enfriamiento, visitas a domicilio de equipos de campo, contacto con personas sin hogar y otros servicios. Funcionarios de la ciudad de Nueva York también instaban a los residentes a tomar precauciones, como beber mucha agua y encontrar un lugar fresco donde quedarse si no tienen aire acondicionado.

El mal clima causa estragos en los viajes aéreos y las líneas eléctricas

En distintos momentos del miércoles y el jueves, se emitieron suspensiones de operaciones en tierra en los aeropuertos internacionales O’Hare y Midway de Chicago, y en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

Más de 1,000 vuelos hacia y desde Chicago habían sufrido retrasos o habían sido cancelados, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

Vientos fuertes arrancaron parte de la cubierta de un edificio de apartamentos en el área de Chicago, lo que obligó a los residentes a evacuar, según NBC 5 Chicago. En otros lugares, se derrumbaron graneros en Wisconsin y varios edificios quedaron aplastados en zonas rurales del norte de Missouri, según se muestra en fotos y videos en internet.

La empresa Commonwealth Edison, que presta servicio eléctrico en el norte de Illinois, informó que las tormentas habían derribado postes y cables. En X, la empresa escribió que esperaba una “restauración del 80% para el sábado 13 de junio a las 11 p.m.”.