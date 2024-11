WASHINGTON. Irán buscó con éxito una reunión con Elon Musk, según un funcionario estadounidense, uno de una serie de pasos que parecen dirigidos a aliviar las tensiones con el presidente electo Donald Trump.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, se reunió con Musk -un aliado de Trump nombrado esta semana para asesorar a su administración sobre formas de recortar el gobierno federal- el lunes en Nueva York, según un funcionario estadounidense informado sobre la reunión por un colega extranjero.

El funcionario dijo que había sido informado de que la discusión cubrió una variedad de temas, sobre todo el programa nuclear de Irán, su apoyo a los grupos anti-Israel en todo el Medio Oriente y las perspectivas de mejorar las relaciones con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato sobre la reunión no gubernamental estadounidense, dijo que ninguna de las partes tomó decisiones inmediatas. El funcionario dijo que los iraníes buscaron la reunión con Musk, el hombre más rico del mundo, y que no tuvo lugar en la misión iraní ante la ONU.

El equipo de transición de Trump no quiso confirmar ni desmentir la reunión, de la que informó primero The New York Times.

“El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump porque confía en él para liderar nuestro país y restaurar la paz a través de la fuerza en todo el mundo. Cuando regrese a la Casa Blanca, tomará las medidas necesarias para hacer precisamente eso”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de la transición de Trump.

La misión iraní ante la ONU declinó hacer comentarios.

El acercamiento de Irán se produce en un momento en el que Trump ha estado anunciando candidatos para puestos clave de política exterior -incluidos el senador Marco Rubio para secretario de Estado y el representante Mike Waltz para asesor de seguridad nacional- que se espera que sean duros con Irán.

Funcionarios de inteligencia han dicho que Irán se opone al segundo mandato de Trump, al considerarlo más propenso a aumentar la tensión entre Washington y Teherán. La administración de Trump puso fin a un acuerdo nuclear con Irán, volvió a imponer sanciones y ordenó el asesinato del general iraní Qassem Soleimani, un acto que llevó a los líderes de Irán a jurar venganza.

El Departamento de Justicia reveló este mes un complot iraní de asesinato por encargo para matar a Trump, acusando a un hombre que dijo que había sido encargado por un funcionario del gobierno iraní en septiembre de planear el asesinato de Trump. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní rechazó el informe.

PUBLICIDAD

El complot formaba parte de lo que los funcionarios federales han descrito como esfuerzos continuos de Irán para atentar contra funcionarios del Gobierno estadounidense, incluido Trump, en suelo estadounidense. El verano pasado, por ejemplo, el Departamento de Justicia acusó a un paquistaní vinculado a Irán de un complot de asesinato a sueldo contra funcionarios estadounidenses.

Mientras tanto, The Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses no identificados, que Irán dijo a la administración Biden en un mensaje escrito entregado el 14 de octubre que no intentaría matar a Trump. Era una respuesta a una advertencia anterior de que un atentado contra la vida de Trump sería considerado un acto de guerra, informó el Journal.

En respuesta a las preguntas sobre los informes en el Journal y otros medios de comunicación, la misión de Irán en la ONU dijo que no emite declaraciones públicas sobre “mensajes oficiales intercambiados entre los dos países”.

“La República Islámica de Irán ha declarado desde hace tiempo su compromiso de perseguir el asesinato de Mártir Soleimani por vías legales y judiciales, al tiempo que se adhiere plenamente a los principios reconocidos del derecho internacional”, decía su declaración.

Mientras que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, ha expresado en repetidas ocasiones su propio disgusto con Trump, el nuevo presidente reformista de Irán ha mantenido la puerta abierta a las conversaciones con Trump para buscar un alivio de las sanciones internacionales.

El equipo de transición de Trump no respondió a los mensajes en busca de comentarios sobre la declaración de la misión iraní el viernes.